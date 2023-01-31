Kıbrıs’taki Hala Sultan Tekkesi’nin bahçesine taverna inşa etme izni verildi

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Larnaka kentinde bulunan Hala Sultan Tekkesi‘nin bahçesine taverna kurulması izni verdiği yönünde iddialar bulunduğunu belirterek, buna tepki gösterdi.

EVKAF’tan yapılan açıklamada, GKRY İçişleri Bakanlığı’nın, Hala Sultan Tekkesi’nin bahçesine taverna kurulması için izin verdiği yönünde haberlerin basında yer aldığı hatırlatıldı.

Rasulullah’ın “annemden sonra annem” dediği Ümmü Harâm Hazretlerinin Akdeniz kıyılarındaki kabri.

Hala Sultan’ın, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in süt teyzesi olduğu ve 1400 yıl önce Larnaka’da vefat ettikten sonra oraya defnedildiği aktarılan açıklamada, Hala Sultan Tekkesi’nin çevresindeki binlerce dönüm arazinin tapu kayıtlarına göre Hala Sultan Tekkesi Vakfına ait olduğu belirtildi.

“Türklerin ve Müslümanların kutsal kabul ettikleri bir yere herhangi bir müdahale yapılması kesinlikle kabul edilemez.” ifadesi kullanılan açıklamada, Hala Sultan Tekkesi gibi bir kültürel mirasın tehditle karşı karşıya kalmasının Ada’daki tüm koruma çalışmalarının durmasına neden olacağı vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

“Kıbrıs Adasındaki kültürel mirasın korunması için KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcilerinin yer aldığı Kültürel Miras Teknik Komitesi isimli bir komite kurulmuştur. Bu komite, United Nations Development Programme (UNDP) ile çalışmalarını sürdürmektedir. İyi niyet göstergesi olarak adanın her iki tarafında bulunan ibadet yerlerinin ve tarihî yapıların korunması adına saygı çerçevesinde bilgi alışverişi yapılarak karar verilmesi her iki taraf için de geçerlidir. Çıkan haberlere istinaden Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne danışmadan ve EVKAF’tan izin almadan Türklerin ve Müslümanların en kutsal kabul ettikleri bir yere herhangi bir müdahale yapılması kesinlikle kabul edilemez.”

Birçok sefere ve savaşa katılan Ümmü Harâm Hazretleri, bu seferlerde ve savaşlarda yaralılara yardım etmiş, erzak taşımış ve dahi birçok hizmette bulunmuştur; Kıbrıs’a ulaşıldığında gemiden indikten sonra bindiği katırdan düşerek boynunun kırılması sonucu Larnaka’da şehadete ermiş ve şehit düştüğü yerde defnedilmiştir.

Hala Sultan Tekkesi

Halk arasında, Hala Sultan veya Ümmühan Sultan olarak anılan Hazret-i Muhammed’in süt halası Ümmü Harâm Bint Milhan, Hazreti Osman döneminde gerçekleştirilen Kıbrıs Seferi’nde Ada’ya geldi ve burada vefat etti.

Hala Sultan’ın vefat ettiği yere 647 – 649 yılları arasında türbe inşa edildi.

Osmanlıların 1571’de Kıbrıs’ı fethiyle, Larnaka kentinde bulunan kabri yeniden ihya edildi ve sonrasında üzerine tekke yapıldı. Kıbrıs’taki İslam varlığının en eski izini teşkil etmesi, ayrıca Hz. Muhammed’in bir yakınına ait olması sebebiyle Kıbrıs’ın fethinden itibaren adada yaşayan Müslüman Türklerin en önemli ziyaret yerlerinden biri olan Hala Sultan Tekkesi ile türbesi, 1963’te Rumlar tarafından işgal edildi.

Tekke ile türbe, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ise Rum kesiminde kaldı.

https://www.gzt.com/mecra/kibristaki-hala-sultan-tekkesinin-bahcesine-taverna-insa-etme-izni-verildi-3711464