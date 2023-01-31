İsveç’te Tevrat yakmak isteyen Mısırlı protestocu Müslüman toplum tarafından vazgeçirildi

İsveç’in başkenti Stokholm’deki İsrail büyükelçiliği önünde Tevrat yakmayı planlayan Müslüman protestocunun eyleminden vazgeçmesinde Müslüman toplumun rolü olduğu ifade edildi.

Tam adı açıklanmayan protestocunun İsveç’te yaşayan bir Mısırlı yazar olduğu bildirildi. İsveç’teki Dagens Nyheter gazetesine konuşan 34 yaşındaki protestocu, eylemi ülkenin Yahudi ve Müslüman topluma uyguladığı çifte standarda dikkat çekmek ve bu konuda tartışma başlatmak amacıyla planladığını belirtti.

Eyleminin İsveçli Yahudi azınlığa yönelik olmadığını ifade eden Hasan adlı protestocu, “İsrail Büyükelçiliği önünde duruyorum çünkü İsrail’in Filistinli çocukları öldürmesini hatırlatmak istiyorum” dedi. Tevrat’ı yakma planından vazgeçmediğini söyleyen gösterici “Eylemlerimi sürdürmeye devam edeceğim, bu benim için önemli. Önümüzdeki hafta yeni bir başvuru yapacağım” diye konuşu.

Protestocu ayrıca İslam Birliği temsilcileri tarafından planlarını gerçekleştirmemesi yönünde uyarıldığını da sözlerine ekledi. Eylemci “Onlar bunun İslam’a aykırı olduğunu söylüyorlar ve ben de İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat’ın bir nüshasını yakarak Müslümanları temsil etmiş olmayacağım” diye konuştu ve “Sorun değil – kendimi temsil ediyor olurdum” dedi.

Haham: Müslüman toplumun liderliği sayesinde önlendi

Öte yandan İsrail basını protestocunun eylemden vazgeçmeye nasıl ikna edildiğini tartışıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveç makamlarıyla işbirliği içinde protestocuyu eyleminden vazgeçirdiğini ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Bu şok edici ve aşağılayıcı olayın gerçekleşmesini önlemek için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçtik” denildi.

Bu açıklamaya rağmen, yerel medyada göstericinin ikna edilmesinde İsveç’te yaşayan Müslüman ve Yahudi toplumun çabaları öne çıkarıldı. The Jerusalem Post gazetesine konuşan bir haham İsveç’teki Müslüman toplumun göstericiyi ikna etmekte yardımcı olduğunu belirtti.

İsveç ve İsrail vatandaşı Haham Moshe David HaCohen “Tevrat’ın yakılması İsveç’teki Müslüman toplumun liderliği sayesinde önlendi” diye konuştu.

İsveç’te Müslümanlar, Yahudiler ve diğer dini azınlıklar arasında diyalog ve bağlantıları güçlendirmek amacıyla kurulan Amanah adlı projenin direktörü olan haham, “İsveç’in ifade özgürlüğü konusunda ısrarcı olduğu bir duruma geldiğimizde, perde arkasında çalışan ve Mısırlı yazarla temasa geçenler Stokholm’deki Müslüman toplumundan insanlar ve aynı zamanda Amanah örgütüyle bağlantılı Müslüman liderlerdi” dedi.

Yahudi cemaatinden Kur’anın yakılmasına karşı bildiri

Daha önce Malmö Yahudi Cemaati’ne mensup olan ve halen İsrail’de yaşayan ama sıklıkla İsveç’i ziyaret eden haham İsveç’teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasının ardından Yahudi cemaatlerinin bir bildiri yayınladığını belirterek “Kur’an yakılmasını şiddetle kınayan bir bildiri yayınladık ve ifade özgürlüğü yasalarını sınırlandırarak yasanın değiştirilmesini talep ettik” diye konuştu.

The Jerusalem Post gazetesinin aktardığına göre İsveç Yahudi Cemaatleri ve Amanah tarafından yayınlanan ortak bildiride “Trajik Avrupa tarihimiz bize kitap yakma olaylarının genellikle toplumda bir gruba yönelik nefretin normalleşmeye başladığının işareti olduğunu öğretti” denildi.

Bu nefretin tarihsel olarak Yahudilere, şu anda da Müslümanlara karşı olduğu belirtilen bildiride “Bu nefret tezahürlerini etnik gruplara yönelik tehdit ve kışkırtmanın bir ifadesi olarak görmemek tarihi ihmal etmek anlamına gelir” ifadelerine yer verildi.

Euronews