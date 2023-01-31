Beverly Hills Belediye başkanı Ermeni karşıtı broşürlerin yayılmasını kınadı

Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü, Artsakh’ta Laçin Koridoru’nun kapatılması nedeniyle devam eden krizi protesto etmek için Beverly Hills’te yürüyüş düzenlenmişti. Aynı zamanda yürüyüşün gerçekleştirildiği bölgede protestoculara yönelik nefret söylemi yayan broşürler asılmış.

Protestocular, elektrik direklerine asılan ve aşağıdaki tehdit sözlerini içeren broşürlerle karşılandı: Azerbaycan+Türkiye+Pakistan+İsrail = Ermenistan’ı haritadan silecek 4 kardeş. İnşallah.”

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Beverly Hills Belediye Başkanı Lil Bosse, yayılan broşürlerinin içeriği sosyal medyadan kınadı ve şehrin polis departmanı, sorumluları bulmak için La Cienega ve Wilshire bulvarları etrafındaki güvenlik kameralarını inceledi.

Belediye Başkanaı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Birçok kez söyledim, nefretin Beverly Hills’te veya başka hiçbir yerde yeri yoktur. Bunu her zaman reddedeceğim, buna her zaman karşı çıkacağım.”

Büyük bir Ermeni topluluğuna sahip olan West Hollywood’un Belediye Başkanı Sepi Shine de hafta sonu boyunca ABD’li Ermenilerine yönelik tehditleri kınadı.

Shine, Twitter’da “Nefretin yükselişi demokrasi için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve hepimiz sevgiden ve nefrete karşı durmaya devam etmeliyiz” diye yazdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/31/Ermeni-protestocular-Laçin-koridoru-ABD/243295