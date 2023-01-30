Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı azınlık toplumlarının da gündeminde

Amerika Birleşik Devletleri, İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılması sonrası ‘Türkiye’de olası misilleme saldırılarına karşı’ yayınladığı güvenlik uyarısını güncelledi. Uyarı sonrasında Ermeni toplumunda önlemlerin artırılması gündemde. Diğer azınlık toplumlarında da önlemlerin artırılması konusunda çalışmalar yapılıyor.

ABD Türkiye Büyükelçiliği Türkiye’de bulunan vatandaşlarını, ‘olası terörist saldırılara’ karşı yeniden uyardı.

27 Ocak’ta yayınlanan seyahat uyarısının güncellendiği belirtilen 30 Ocak’taki açıklamada, “ABD hükümeti vatandaşlarını, İstanbul’daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor” denildi.

Uyarıda, ‘Batılıların uğrak yerlerinde tetikte olunması, kalabalık yerlerden kaçınılması, dikkat çekilmemesi ve uyarılar için yerel medyanın takip edilmesi’ istendi.

27 Ocak’taki ve bugünkü uyarı azınlık toplumlarının da gündeminde. Ermeni toplumunda da bu gelişmeler ışığında önlemlerin artırılması gündeme gelirken, daha dikkatli olunması yönünde bazı kurum yöneticilerinden uyarılar yapılıyor. Diğer azınlık toplumlarında da Emniyet nezdinde benzer çalışmalar yürütülüyor.

ABD ve Avrupa ülkelerinden Türkiye için yapılan seyahat uyarısına ise Ankara’dan misilleme geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar’ ile ‘dini hoşgörüsüzlüğe’ dikkat çekildi.

Uyarıda, “Yaşanan protestolar uyarınca, ABD’de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD’deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28095/turkiye-ye-yonelik-seyahat-uyarisi-sonrasi-onlemlerin-artirilmasi-gundemde