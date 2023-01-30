Küdüs Ermeni Patrikhanesi’ne saldırı düzenlendi (Video)

Kudüs’teki Ermeni Patrikhanesi Yetkilisi Ağan Gogçyan’ın sosyal medya paylaşımına göre, iki Yahudi yerleşimcinin Eski Şehir’in Hristiyan Mahallesi’nde Ermenilerin kullandığı bir aracın yolunu engellemesiyle taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin, “Sizin burada bir mahalleniz yok. Burası bizim ülkemiz, buradan çıkın.” sözlerini sarf ettiği aktarıldı.

Ermeni gençlerin, “Burası bizim de ülkemiz, evimiz burada, burada doğduk, gidecek başka bir yerimiz yok.” dediği, ancak Yahudi yerleşimcilerin bu kişilere göz yaşartıcı gaz sıktığı ve olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Ermenilerin, polise şikayette bulunduğu, bunun üzerine iki Yahudi yerleşimcinin gözaltına alındığı, birinin sabah saatlerinde serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi Hristiyan Mahallesi sakini Chris Manukyan, bu olayın ardından fanatik Yahudi bir yerleşimci grubun mahalleye geldiği, Ermeni Patrikhanesinin çatısındaki haçı ve Ermenistan bayrağını indirmeye çalıştığını söyledi.

Ermeni gençlerin buna engel olmaya çalıştığını ve gruplar arasında arbede yaşandığını aktaran Manukyan, İsrail polisinin geldiğini ve Yahudi yerleşimcilerin tarafına geçtiğini anlattı.

Manukyan, İsrail polisinin, silahlarını Ermeni gençlere doğrulttuğu, Ermenileri darbettiği ve bir Ermeniyi gözaltına aldığı bilgisini paylaşarak, “İsrail polisi, her olayda Yahudi yerleşimcilerin tarafını tutuyor. Bizim gençlerimizse kutsal mekanlarını korumaya çalışırken gözaltına alınıyor.” dedi.

Eski Şehir’deki Hristiyan Mahallesi’nin Yahudiler için kutsal Burak (Ağlama) Duvarı’na giden yolda yer aldığı için “radikal Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının sıkça yaşandığını” belirten Manukyan, şunları söyledi:

“Buradaki Arap veya Hristiyanların mülkleri, kendileri, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor. Yahudi yerleşimciler, Hristiyan din adamlarına tükürüyor, yüksek sesle kışkırtıcı sloganlar atarak provokatif eylemler yapıyor. Bu fanatik grupların sayısı artıyor ve yeni hükümetle her geçen güçleniyorlar.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/30/Küdüs-Ermeni-Patrikhanesi-Ermeni-İsrail/243163