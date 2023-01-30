Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Ermeni Patrikhanesi ve Ermenilere yönelik saldırılarından endişeli

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’teki Hristiyan kurumlara karşı son zamanlarda meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili derin endişelerini dile getirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın sözcüsü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ermeni Patrikhanesi ve Eski Şehir’in Ermeni sakinleri de dahil olmak üzere Kudüs’teki Hıristiyan dini kurumlarını hedef alan son şiddet ve vandalizm eylemlerinden derin endişe duyuyoruz.”

Hatırlaնacağı üzere Kudüs Ermeni Patrikhanesinde görevli olan Ağan Gogçyan, Kudüs’te Ermeni Patrikhanesi’nin çatısına çıkarak Haçı ve Ermeni bayraklarını indirdiklerini ve Ermenilere yönelik iki saldırı düzenlediklerini bildirmişti. Bundan önce, Yahudi aşırıcı gruplar Kudüs’te bir Ermeni restoranına saldırmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/30/Ermenistan-Kud%C3%BCs-Ermeni-Patrikhanesi/243236