AK Partili Beyoğlu Belediyesi’nden “Topal Osman Ağa ve Karazıpkalı Giresunlu Uşakların kahramanlıkları” konulu tiyatro oyunu

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız’ın imzasını taşıyan “Topal Osman” tiyatro oyununun davetiyesinde, oyunun konusunun “Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Karadeniz’de mücadele eden Topal Osman ve Karazıpkalı Giresunlu Uşakların kahramanlıkları” olduğu yer aldı. Rumları, Ermenileri, Kürtleri ve Alevileri hedef alan birçok kanlı saldırının faili olarak bilinen Topal Osman, 1923 yılında Atatürk’ün özel muhafız alayı komutanıyken, milletvekili Ali Şükrü Bey cinayeti nedeniyle idam cezasına çarptırılmıştı.

AK Partili Beyoğlu Belediyesi Rumları, Ermenileri, Kürtleri ve Alevileri hedef alan birçok kanlı saldırının faili olarak bilinen Topal Osman’ı anlatan bir tiyatro oyununun sahneye konulduğunu, ilk gösterimin 3 Şubat’ta yapılacağını duyurdu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız imzasını taşıyan duyuruda, “Topal Osman Ağa ve Karazıpkalı Giresunlu Uşakların kahramanlıklarının anlatıldığı ‘Topal Osman’ tiyatro oyununa tüm halkımızı bekleriz” ifadelerine yer verildi.

MHP iade-i itibar teklifi sunmuştu

MHP geçen sene, 1923 yılında milletvekili Ali Şükrü Bey cinayeti nedeniyle idam cezasına çarptırılan Topal Osman için TBMM Başkanlığı’na iade-i itibar teklifi sunmuştu.

Topal Osman’ın itibarının hukuken iade edilmesi için sunulan teklifin ilk imzacısı MHP lideri Devlet Bahçeli olmuştu.

Topal Osman kimdir?

Adı ilk olarak 1. Dünya Savaşı yıllarında duyulmaya başlayan Topal Osman, taraftarlarıyla birlikte Teşkilat-ı Mahsusa’ya bağlı olarak Artvin yöresindeki Ermeni tehcirine katıldı.

Ardından Rum silahlı gruplarıyla girdiği çatışmalar sırasında, sivil Rumlara türlü eziyet ve katliamlarla anıldı.

Topal Osman, Büyük Taarruz’dan sonra yaşamını Ankara’da Ayrancı civarında kendisine tahsis edilen Papazın Bağı’nda sürdürdü.

Özel Muhafız Alayı’nın komutanı olarak dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün korumalığını üstlendi.

Topal Osman, 27 Mart 1923 tarihinde Ankara’da aniden ortadan kaybolan milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinden sorumlu tutuldu. Yardımcısı Mustafa Kaptan, Ali Şükrü Bey’in yemek bahanesiyle Topal Osman’ın Samanpazarı’ndaki evine götürüldüğünü, burada Topal Osman ve sekiz adamı tarafından kementle boğulduğunu itiraf etti.

1 Nisan’da Çankaya sırtlarında Mühye köyü civarında Ali Şükrü Bey’in cesedinin bulunması üzerine Topal Osman hakkında yakalama emri çıkartıldı. Adamları ile Çankaya Köşkü’ne sığınmak isteyen Topal Osman kapıyı kırarak köşkten içeri girdi.

1 Nisan 1923 gecesi yeni kurulan muhafız birliği tarafından Papazın Bağı’ndaki evinde kıstırılan Topal Osman Ağa ve adamları, bütün gece çatıştı. Yaralı olarak ele geçirilen Topal Osman, daha sonra öldürüldü.

https://serbestiyet.com/haberler/ak-partili-beyoglu-belediyesinden-topal-osman-aga-ve-karazipkali-giresunlu-usaklarin-kahramanliklari-konulu-tiyatro-oyunu-117036/