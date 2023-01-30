ABD’den yeni uyarı: Özellikle Beyoğlu’na gitmeyin

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki vatandaşları için uyarı yayınlayan ABD Büyükelçiliği yeni bir açıklama yaptı: “Özellikle Beyoğlu’ndaki sinagog, kilise ve diplomatik misyonlara dikkat.

DUVAR – İsveç ve Danimarka’da Kuran-ı Kerim yakılmasının ardından 27 Ocak’ta Türkiye’deki vatandaşlarını misilleme saldırıları olabileceğine dair uyaran ABD Büyükelçiliği yeni bir açıklama yaparak uyarısını güncelledi. Özellikle Beyoğlu ve çevresine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi.

“ABD hükümeti vatandaşlarını, İstanbul’daki veya batılıların sık sık ziyaret ettiği diğer yerlerde, özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal Caddesi bölgelerindeki kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara yönelik olası misilleme saldırılarına karşı vatandaşlarını uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor. Bu mesaj, Avrupa’daki Kuran yakma olaylarıyla ilgili 27 Ocak 2023 güvenlik uyarısını güncellemektedir.”

27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı. Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı da hem ABD’ye hem de Avrupa’ya ilişkin iki uyarı yapmıştı.

https://www.gazeteduvar.com.tr/abdden-yeni-uyari-ozellikle-beyogluna-gitmeyin-haber-1600759