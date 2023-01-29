“Medeniyetler Beşiği” Ani Ören Yeri’nde yarıyıl tatili yoğunluğu

Ankara’dan yola çıkan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi’nin son durağı olan Kars’ta, turistler, Ani Ören Yeri, buzla kaplı Çıldır Gölü’nü, tabya ve müzeleri ziyaret ediyor.

İsmail Kaplan

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Kars’taki Ani Ören Yeri, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kars’ta Arpaçay nehrinin geçtiği vadide yer alan, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslıların yönettiği Ani, 16 Ağustos 1064’te Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedildi.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü Ani Ören Yeri’nde geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

Bundan dolayı “Dünya Kenti”, “Medeniyetler Beşiği”, “Binbir Kilise” ve “40 Kapılı Şehir” olarak da adlandırılan Ani’de cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra kültür hazinesi birçok tarihi yapı bulunuyor.

Her yıl yerli yabancı çok sayıda turisti ağırlayan tarihi kentte, özellikle kış aylarında ziyaretçi yoğunluğu artıyor.

Ankara’dan yola çıkan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi’nin son durağı olan Kars’ta, turistler, Ani Ören Yeri, buzla kaplı Çıldır Gölü’nü, tabya ve müzeleri gezerek unutulmaz bir yolculuk yapıyor.

Özellikle Ani Ören Yeri’ne yoğun ilgi gösteren turistler turlarla bölgeye geliyor. Burada rehberler eşliğinde gezerek antik kent hakkında bilgi alıyor. Tarihi mekan, yarıyıl tatilinde de yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/yasam/medeniyetler-besigi-ani-oren-yerinde-yariyil-tatili-yogunlugu/2800623