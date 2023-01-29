Dünyaca tanınan ermeni asıllı tenisçiden tepki toplayan hareket! Kardeş ülkeye büyük saygısızlık!

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Ermeni asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı tenisçi Karen Kaçanov, Avustralya Açık Şampiyonasında Karabağ’daki Ermeni ayrılıkçılara destek mesajı yolladı.

Avustralya Açık Şampiyonasında 20 Ocak’ta erkekler kategorisine çeyrek final maçında forma giyen Ermeni asıllı tenisçi Karen Kaçanov, yapmış olduğu davranış sonucunda tepkileri üzerine çekti. Kaçanov, rakibi Amerika Birleşik Devletleri’nden Francis Tiafon’u 3-1’lik skorla mağlup ettikten sonra zafer sevinci adına kameraya içinden gelen cümlelerini yazdı. Objektife, “Artsah güçlü kal!” sözlerini yazdı. Aslında, tenisçilerin zafer sevinciyle ilgili içten sözlerini kamera merceğine yazmaları adet haline gelse de, Kaçanov bunu kurnaz planını uygulamak için kullandı.

Azerbaycan Tenis Federasyonu, bu provokasyonun “kabul edilemez” olduğunu değerlendirerek; Uluslararası Tenis Federasyonu’na (ITF) protesto yazısı gönderdi. Mektupta, ülkemize yöneltilen provokasyona ilişkin gerçekler ve hukuki belgeler sunuldu.

Azerbaycan Tenis Federasyonu, Uluslararası Tenis Federasyonuna bu olayı kınadığını, böyle bir durumun tekrar yaşanmaması için tenisçinin cezalandırılması ve gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için daha sıkı önlemler alınmasını istedi. (qha.com)

https://www.yeniakit.com.tr/haber/dunyaca-taninan-ermeni-asilli-tenisciden-tepki-toplayan-hareket-kardes-ulkeye-buyuk-saygisizlik-1728717.html