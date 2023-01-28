Türkiye’den Doğu Kudüs’teki sinagog saldırısına kınama – DW – 28.01.2023

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs’te yedi kişinin ölümüyle sonuçlanan sinagog saldırısını kınadı. İsrail Başbakanı Netanyahu’yu arayan ABD lideri Biden, bunun “uygar dünyaya yönelik bir saldırı olduğunu” söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs’te düzenlenen sinagog saldırısını kınadı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Kudüs’te 27 Ocak akşamı bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz. Son dönemde bölgede artış gösteren saldırıların yeni bir şiddet sarmalına dönüşmesinden endişe duyuyor, tüm tarafları itidale ve bu tür olayların durdurulması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamada “Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile İsrail Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğu Kudüs’teki saldırı, sinagogdakilerin Uluslararası Holokost Günü’nde Şabat ayinlerine katıldığı sırada meydana geldi. İsrail polisi, “Terör saldırısı sonucunda yedi sivil öldü, üç sivil de yaralandı” açıklamasında bulundu. Olay yerinden araçla kaçan saldırganın daha sonra polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğü açıklandı.

İsrail Emniyet Müdürü Kobi Şabtay, Neve Yakov bölgesindeki saldırıyı “son yıllarda karşılaştıkları en kötü saldırılardan biri” olarak tanımladı.

Fotoğraf: Mahmoud Illean/AP/dpa/picture alliance

Cenin baskını

Sinagoga yönelik saldırı, Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’ndadokuz Filistinlinin öldürüldüğü İsrail baskınından bir gün sonra düzenlendi. İsrail ordusu, bu baskını “bir İslami Cihad terör ekibini yakalamak” için düzenlediğini belirtmişti.

Baskının ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki gerilim yeniden yükselmişti. İsrail, Gazze’deki militanlarca baskına karşılık olarak düzenlenen roket saldırılarına hava saldırılarıyla yanıt vermişti.

Biden: Uygar dünyaya yönelik bir saldırı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu arayan ABD Başkanı Joe Biden, bu “korkunç terör saldırısını” kınadığını söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmede Biden’ın “bunun uygar dünyaya yönelik bir saldırı olduğunun altını çizdiği” belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Başkan, ABD’nin İsrail’in güvenliğine yönelik sarsılmaz bağlılığına vurgu yaptı” denildi.

DW,AP,AFP/CÖ,EC

Deutsche Welle