SON DAKİKA HABERİ: Kudüs’te sinagoga silahlı saldırı: En az 7 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Doğu Kudüs’te bulunan bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail polisi yaşananları ”terör saldırısı” olarak niteledi.

Son dakika haberi! Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganın Neve Yakov meydanındaki bir sinagoga gelerek çevredekilere silahla ateş açmaya başladığı belirtildi.



Açıklamada, polis birliklerinin olay yerine geldiği ve silahlı çatışmada saldırganı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.



İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamada ise düzenlenen saldırı sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 de yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL ORDUSU DÜN FİLİSTİN’DE 9 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

İşgal altındaki Batı Şeria’da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.



İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs’ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.



İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 30 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail İçişleri Bakanı Ben-Gvir olay yerine gelerek bilgi aldı.

Öte yandan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in olay yerine gelerek İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ile sahada durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.



ABD’DEN SALDIRIYA KINAMA

ABD de saldırıyı kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, ölenlere taziyede bulunurken, “Terör saldırısı gibi görünen bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail’in güvenliğine olan bağlılığımız sağlamdır ve İsrailli ortaklarımızla doğrudan temas halindeyiz.” ifadelerini kullandı.

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