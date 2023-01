Selda Bağcan: Hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü?

DUVAR- Sanatçı Selda Bağcan, Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakması hakkında konuştu. Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’ın sorularını yanıtlayan Bağcan, “Artık iyice zıvanadan çıktılar desek yeridir… Bu nasıl bir zihniyetse, insanların gözüne soka soka öyle eylemler yapıyorlar ki, dehşete düşmemek imkansız. Dünyada iki milyarı aşkın insanın inandığı kitaba el uzatmak; tam bir zavallılıktır, provokatörlüktür” dedi. Bağcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önce İsveç’te, şimdi de Hollanda’da Kuran-ı Kerim yakma skandalı yaşandı. Kendini medeni olarak lanse eden ve bununla övünen Avrupa, kendi dışındakileri de barbar olarak nitelendiriyor. Ama kimmiş barbar, dünya görüyor işte. Tarihten bugüne birçok vahşete de skandala da imza attı kendini ‘medeni’ olarak tanıtan Avrupa… Nereden başlasam bilemedim… Medeniyet getiriyoruz diyerek ülkeleri bölüp, parçalamalarından mı yoksa soykırım dolu tarihlerinden mi… Terör örgütlerine kucak açarak demokrasi kisvesi altında sahip çıkmalarından mı, cinayet işleyip kaçanlara vatandaşlık vermelerinden mi? Yoksa kendi ülkelerinde yapılsa kıyamet kopacak terör eylemlerini yapanlara sempati beslemelerinden mi?.. Mültecilere karşı nasıl muamele yaptıklarına tüm dünya şahit oldu. Her biri ayrı rezillik, ayrı bir skandal say say bitmez… Ama bu seferki artık tabiri caizse ‘doz aşımı’ oldu… Bir de hâlâ utanmadan bu rezaleti savunmaya kalkanlar var… Nasıl diye soracak olursanız da, kılıfları hazır: İfade özgürlüğü. Gerçekten utanmaları da yok bunu savunanların… Bu olay affedilemez ve izah edilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz de. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum.” Gazete Duvar