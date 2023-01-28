PATRİKLİK KİLİSESİ’NDE “HRAŞAPAR TÖRENİ”

Kudüs’e yaptığı inanç ziyaretini tamamlayan Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri 27 Ocak 2023 Cuma akşamı geç saatlerde Makam’ına döndü. Dönüş saatinin geç olması münasebetiyle “Hraşapar Töreni” 28 Ocak 2023 Cumartesi sabahı gerçekleştirildi.

Patrikliğimiz rahipleri, pederleri ve ruhban adayları, “Hraşapar” ilahileri eşliğinde Patrik Hazretleri’ni Patrikhane’den Meryem Ana Patriklik Kilisesi’ne yönlendirdiler.

Tören sonunda ruhban sınıfı adına Başepiskopos Aram Ateşyan bir karşılama mesajı okudu ve Patrik Hazretleri’nin inanç ziyaretinin herkes için yapıcı ve coşkulu geçtiğini umduğunu ifade etti.

Ruhani Önderimiz, Sırpazan Hayr’a cevaben, yolculuğun çok güzel geçtiğini ve herkesin sağ salim ve sorunsuz bir şekilde vardığı için Tanrı’ya şükrettiğini dile getirdi. Ermeni Kilisesi’nin Kudüs’teki varlığından ve haklarından bahseden Patrik Hazretleri, Kudüs Ermeni cemaatinin, inanç ziyaretçilerinin de aralarına katılmasıyla heyecanlandığını ve iki Patriklik Makamı’nın mevcut kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendiğini söyledi.

Patrik Hazretleri, iş birliği ile her şeyin öncesinde olduğu gibi devam ettiği için herkese teşekkür etti. Ruhani Önderimiz daha önce katıldığı hraşapar törenlerini hatırlatarak kişilerin değiştiğini ancak kilisenin baki kaldığını söyleyerek herkesi kilisemizin devamlılığına hizmet için el ele vermeye davet etti.

Patrik Hazretleri konuşmasının sonunda, Ermeni Kilisesinin Patriklik makamlarını; Eçmiadzin Katolikosluk Makamı, Kilikya Katolikosluk Makamı ve Kudüs Ermeni Patriklik Makamı’nı takdis ederek, “Tanrı her birini sarsılmaz kılsın” dedi.

Tören, hep birlikte okunan Rab’bin Duası ile sona erdi.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad