Kudüs’te sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı

Kudüs’ün Neve Yaakov Mahallesi’ndeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kudüs‘ün doğusundaki Neve Yaakov Mahallesi’nde bulunan bir sinagogta silahlı saldırı meydana geldi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Polis, olay yerine aracıyla gelen ve etrafa ateş açan şüphelinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

KINAMA AÇIKLAMALARI ÜST ÜSTE GELDİ

ABD, İngiltere ve Almanya’dan olayı kınayan açıklamalar yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Bakanlık Sözcüsü Vedant Patel Amerikalı yetkililerin İsrailli mevkidaşlarıyla irtibata geçtiğini söyledi.

Patel, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in gelecek hafta yapacağı ziyarete ilişkin herhangi bir değişiklik beklemediğini kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama ile “terör saldırısını kınıyoruz” dedi ve tarafları itidale çağırdı.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/kuduste-sinagoga-silahli-saldiri-8-olu-10-yarali-6894852