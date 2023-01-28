İsrail’de Sinagoga Yönelik Terör Saldırısı Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

İsrail’de bir sinagoga yönelik terör saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında sosyal medyada paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikli olanlar da vardı.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Doğu Kudüs’te sinagoga yönelik terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganın etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Saldırı, yerel saatle 20:15 sıralarında Neve Ya’akov semtinde düzenlendi.

Son dönemde İsrail’de en çok can kaybına neden olan terör saldırısına Ankara’dan da tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kudüs’te 27 Ocak akşamı bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz” denildi, son dönemde bölgede artış gösteren saldırıların yeni bir şiddet sarmalına dönüşmesinden duyulan endişe ifade edildi.

Terör saldırısı sosyal medyanın da gündemindeydi. Twitter’da yer alan mesajlar arasında antisemit içerikli olanlar da bulunuyordu.

https://www.avlaremoz.com/2023/01/28/israilde-sinagoga-yonelik-teror-saldirisi-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/