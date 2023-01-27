Yerevan’ın sokaklarından biri, Ermeni Soykırımı sırasında birçok kişinin hayatını kurtaran Danimarkalı misyonerin adını taşıyacak

Yerevan’da 1000 Ermeni yetime ikinci bir hayat veren Danimarkalı misyoner, büyük hayırsever, Ermeni halkının büyük dostu Maria Jacobsen’in adını taşıyan sokağın açılış töreni düzenlendi.

Yerevan Belediye Meclisi’nin 22 Kasım 2022 tarihli kararıyla Yerevan şehrinde Arabkir’in 51. sokağına Maria Jacobsen’in adı verildi.

Yerevan Belediye Başkan Yardımcısı Tigran Avinyan’a göre, Ermeni halkının tarihinde Maria Jacobsen’in de olduğu adanmışları ve arkadaşları varken, isimsiz sokaklara sahip olma lükümüz yok.

Etkinliğe Maria Jacobsen’in torunları, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü temsilcileri, Diaspora İşleri Baş Komiserliği, “Maria Jacobsen Center” Sivil toplum kuruluşu, Yerevan Belediye Meclisi üyeleri, aydınlar ve başka yetkililer de katıldı.

Maria Jacobsen 1882’de Danimarka’da doğdu. 1906 Hemşirelik kurslarını tamamladıktan sonra “Kadın Misyoner İşçiler” örgütüne üye oldu ve misyoner olarak Kharberd’e (Harput) gitti. Jacobsen, 1907-1919’da gördüklerini günlüğüne yazdı ve bu daha sonra Ermeni Soykırımı’na bir görgü tanığının tanıklığına dönüştü. 600 sayfalık günlük, Harberd Ermenilerinin tehcir ve sürgünlerini anlatıyor. Maria Jacobsen’in çabalarıyla 3600’den fazla Ermeni yetim onun bakımı altına alındı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/27/Ermen-Soykırım-Danimarkalı-misyoner-sokak/243147