No: 29, 27 Ocak 2023, Uluslararası Holokost’u Anma Günü Hk.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2005 yılında kabul edilen karar uyarınca “Uluslararası Holokost’u Anma Günü”nde, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistematik şekilde katledilen, Yahudiler, Romanlar, engelliler ile hedef alınan tüm gruplara mensup milyonlarca insanı bugün saygıyla anıyoruz.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi mezaliminden kaçan çok sayıda Musevi’ye kucak açan Türkiye, bugün de dünyanın farklı bölgelerinde zulüm görmüş milyonlarca insanın sığındığı güvenli bir liman olmaya devam etmektedir. Yahudileri temerküz kamplarına gönderilmekten kurtaran diplomatlarımızın hatıralarını da bu vesileyle yad ediyoruz.

Türkiye, artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve antisemitizm tehlikesinin önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurgulamayı sürdürmektedir. Bu anlayışla, “Uluslararası Holokost Anma İttifakı” başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların bu alandaki çalışmalarına aktif katılım ve katkı sağlamaktayız.

Bu çerçevede, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü, 27 Ocak 2023 tarihinde bu yılki anma törenine evsahipliği yapmıştır.

Türkiye, antisemitizme, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, İslam karşıtlığına ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı sergilediği tavizsiz tutumunu sürdürmekte ve nefret temelli söylem ve suçlarla mücadeleye yönelik uluslararası işbirliğine katkı sağlamakta kararlıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı