Karen Khachanov, Ermenistan bayraklarıyla kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür etti

Avustralya Açık’ta Rusya’yı temsil eden Ermeni tenisçi Karen Khachanov Şampiyonası’ndaki performansını özetledi ve turnuva boyunca kendisini Ermenistan bayraklarıyla destekleyen taraftarlardan bahsetti.

Khaçanov turnuvanın basın servisine verdiği demeçte şunları kaydetti:

“Tribünlerde Ermeni bayraklı taraftarların olması benim için önemli. Onlara destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Rus taraftarların Rusya bayrağını getirmelerine izin verilmedi ama onların desteğini de hissettim. Bana sevgilerini son ana kadar verdikleri için mutluyum.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/27/Khachanov-Ermenistan-bayrak/243132