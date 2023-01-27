Almanya’da Twitter’a antisemitik nefret söylemiyle ilgili dava açıldı

Yahudi soykırımıyla özdeşleşen Polonya’daki Auschwitz toplama kampında tutulanların Rus Kızıl Ordusu tarafından serbest bırakılışının 78inci yıl dönümünde, mutlak ifade özgürlüğünü savunan Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter, Almanya’da Yahudi karşıtı nefret söylemi konusunda yasal mücadeleyle ile karşı karşıya.

Nefret söylemine karşı kampanya yürüten HateAid ve Avrupa Yahudi Öğrenciler Birliği (EUJS) tarafından dün Berlin Bölge Mahkemesi’nde açılan davada, Twitter’ın soykırımın inkarı da dahil olmak üzere antisemitik içeriğe karşı kendi kurallarını uygulamadığı ileri sürüldü.

İddianamede Twitter’ın kural ve politikaları antisemitik düşmanlıkları yasaklamasına rağmen, platformun uyarılara rağmen bu tür pek çok içeriği çevrimiçi olarak bıraktığı belirtildi.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi tarafından yapılan bir çalışmanın antisemitik nefret söylemi içeren paylaşımların yüzde 84’ünün sosyal medya platformları tarafından incelenmediğinin kanıtladığına işaret edilen iddianamede, “Bu da Twitter’ın Yahudilerin platformda her gün alenen saldırıya uğradığını ve antisemitizmin toplumumuzda bir norm haline geldiğini bildiği anlamına geliyor. Ve platformun verdiği yanıt hiçbir şekilde yeterli değil.” denildi.

Almanya’da Yahudi soykırımını inkar etmek yasak

Twitter’ın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki tüm yasalara uyacağını defalarca ifade etmişti. Platformdan ya da kendisinden bu davayla ilgili olarak henüz kamuya açık bir yorum gelmedi.

Antisemitik nefret söylemini yasaklayan katı yasalara sahip olan Almanya’da Yahudi soykırımının inkarı suç sayılıyor.

1933-1945 yılları arasında, Naziler ve müttefikleri tarafından soykırıma uğrayan altı milyon Yahudi ve etnik azınlık mensubunu anmak amacıyla Auschwitz toplama kampının Rus Kızıl Ordusu tarafından kurtarıldığı 27 Ocak günü, Yahudi Soykırımını Anma Günü olarak kabul ediliyor.

Euronews