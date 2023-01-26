Papa Francis: Eşcinsellik suç değildir

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, ‘Tanrının tüm çocuklarını oldukları gibi sevdiğini’ belirterek eşcinselliği suç olarak tanımlayan kanunları ‘adil’ olmamakla eleştirdi. Papa ayrıca bu kanunları destekleyen rahiplerden LGBTQ üyelerini kiliselere kabul etmelerini istedi.

Papa Francis, AP’ye verdiği röportajda “Eşcinsel olmak suç değildir,” ifadelerini kullandı.

Dünyanın bazı bölgelerinde bazı Katolik rahiplerin eşcinselliği suç kapsamına alan kanunları desteklediğini veya LGBTQ üyelerine karşı ayrımcılıkta bulunduğunu bildiğini söyleyen Francis, kendisinin de bunu günah olarak kabul ettiğini vurguladı.

Papa, rahiplerin bu tavırlarının kültürel alışkanlıklarından kaynaklandığını ve bu nedenle bir değişim sürecinden geçerek herkesi olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

Eşcinsel hakları tarafından memnuniyetle karşılanan Papa’nın bu sözleri söz konusu kanunlar hakkından gelen ilk eleştirel yorum oldu.

İnsan Onuru Vakfı verilerine göre, dünya genelinde 67 civarında ülke eşcinsel ilişkiyi suç olarak görüyor ve bunların 11’inde idam cezası verilebiliyor. Uzmanlar da kanunlar uygulanmasa bile LGBTQ üyelerinin taciz, damgalanma ve şiddete maruz kalabildiğini vurguluyor.

Papa’nın bu yorumları söz konusu kanunların ve geleneklerin yaygın olduğu Afrika ülkelerine yapacağı ziyaret öncesinde yapması da dikkat çekti.

Francis eşcinsellikle ilgili suç ve günah kavramları arasında fark olduğunu vurguladı. Kilise öğretilerinde eşcinsel ilişkinin günah olduğu vurgulanırken eşcinsel bireylere saygıyla davranılması gerektiği belirtiliyor.

Euronews