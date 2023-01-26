Kilisedeki yangında ölen Fehim Atsup için tören

Karaköy’deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi’nin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden 75 yaşındaki Fehim Atsup için Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nde tören düzenlendi. Atsup’un cenazesi defnedilmek üzere Mardin’e gönderildi.

Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi’ndeki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi’nin 3 katlı lojmanında 23 Ocak Pazartesi günü çıkan yangında Fehim Atsup (75) ile Josephine Ekmekçioğlu’un (78) vefat etmişti.

Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Daniel Atsup’un amcası olan Fehim Atsup için Kocamustafapaşa’da bulunan Surp Kevork Klisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri Fehim Atsup’un oğlu Can Atsup ve yakınları kabul etti. Fehim Atsup’un yakınları tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından Fehim Atsup’un cenazesi defnedilmek üzere Mardin’e gönderildi.

Milliyet Gazetesi