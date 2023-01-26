İzmir’den Aydın’a ‘tarihi yaşatacak’ adım: 160 yıllık kiliseye 24 proje

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Aydın’ın Germencik ilçesinde atıl durumda bulunan yaklaşık 160 yıllık Taxiarchis Kilisesi’ni turizmin odak noktası haline getirmek için harekete geçti.

İEÜ Mimari Restorasyon Programı öğrencilerinin; 12’si gastronomi merkezi, 12’si de mübadele müzesi olmak üzere hazırladığı birbirinden özel projeler, Germencik Mursallı Köyü’ndeki Taxiarchis Kilisesi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Aydınlı iş insanı Tansel Önder’in katkılarıyla gerçekleşen programa, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gün boyu devam eden etkinlikte İEÜ’lü gençler, hayata geçirdikleri projeleri 9 kişilik uzman jüriye sundu. Sabriye Kocabalkan, Mahir Kaplan, Mustafa Teksoy, Betül Elif Maraş, Duygu Aksoy, Burçin Hancı Geçit, Burcu Kaplan, Elza Gabbai ve Yusuf Çetin Koçkar’dan oluşan jüri, projeleri detaylıca inceleyerek gençlerle önerilerini paylaştı. Tarihi yapının temel dokusunun bozulmamasına özen göstererek projelerini tamamlayan öğrenciler, hem rölöve çalışmaları hem de ortaya koydukları yaratıcı fikirlerle büyük beğeni topladı.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tarihi kiliseyi atıl durumdan kurtarmak istediklerini ve öğrencilerin yaptığı çalışmaların bu noktada çok değerli olduğunu söyleyerek, “İlçemiz, sadece tarımla değil aynı zamanda tarihsel zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor. Bu anlamda çok kıymetli bir hazinenin üzerindeyiz. Yaklaşık 160 yıllık geçmişe sahip Taxiarchis Kilisesi de bunlardan biri. Belediyecilik, sadece yol ve kaldırım yapmakla olmuyor. İnsanların yaşamını kolaylaştıracak adımlar atarken tarihe sahip çıkmak, kültürel mirasımızı geleceğe aktarmak da çok önemli. Çok değerli mimarlarımız, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, tarihi kiliseyi yeniden günümüze kazandırmak hedefiyle bir araya geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin emekleriyle tarihi kilise, yeniden hak ettiği duruma gelecek. Kendi adıma elimden geleni yapacağıma söz veriyorum” dedi.

TARİHİ BİR GÜNDÜ

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder ise, bölge halkı için çok önemli, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, “Mursallı Köyü, çok sıcak ve içten insanların yaşadığı, özel bir bölge. Taxiarchis Kilisesi de köyün en önemli tarihsel zenginliği. Maalesef kilise, son dönemde tamamen atıl hale gelmiş. Sinema solunu, düğün salonu olarak kullanılmış hatta arabaların boyandığı mekan haline bile gelmiş. Biz de öğrencilerimizle birlikte bu tarihi yapıyı yeniden nasıl ayağa kaldırabileceğimiz üzerine yoğunlaştık. Öğrencilerimiz, defalarca buraya geldi, mekanı inceledi ve gerçekten en iyisini yapmak için çalıştı” diye konuştu.

BÖLGEYE GÜÇ KATACAK

Tarihi kilise için hazırlanan projelerin ‘gastronomi merkezi’ ve mübadele müzesi’ olmak üzere iki temel düşünce üzerinde şekillendiğini dile getiren Önder, “Aydın; inciri, pamuğu ve zeytinyağı ile ünlü bir şehrimiz. Kilisenin gastronomi merkezi haline getirilmesinin, burada tadım etkinliklerinin ve ürün tanıtımlarının yapılmasının, turistlerin bölgeye getirilmesinin hem Aydın’a hem de Germencik’e güç katacağını düşündük. Ayrıca, ‘Türkiye’de 3 mübadele müzesi var, neden dördüncüsü Mursallı’da olmasın?’ fikrinden yola çıkarak tarihi kilisenin müze olarak işlev kazanması için de projeler gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz gerçekten harika çalışmalara imza attı. Emek verdiler, yoruldular ama tüm bunlara değdi. Her bir öğrencimizi yürekten kutluyorum” dedi.

KORUMA PROJELERİ DEVAM EDECEK

İEÜ Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi Yarkın Üstünes ise, önümüzdeki süreçte mimari kimliği ile öne çıkan yerleşim yerlerinde koruma projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyleyerek, “Mursallı ve çevresi, Ege Bölgesi’nin gastronomik zenginliğini ve mübadelenin kentsel ölçekte yarattığı değişimleri eş zamanlı inceleyebileceğiniz ender noktalardan biri. Bölgenin zengin kültürel yapısı sayesinde Türk ve Rum halkının toplumsal alışkanlıklarını ve mimari özelliklerini, yaptığınız çalışmalar ile belgeleyebiliyoruz. Öğrencilerimiz, Mursallı’daki önemli kültür varlıklarından biri olan Taxiarchis Kilisesi’nin yeniden işlevlendirilmesi konusunda fikir projeleri gerçekleştirdi. Bu çalışma ile yüzyıllardır süregelen bilginin kaybolmamasını ve kültürel zenginliğin korunmasını sağlayarak toplumda bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Gelecek dönemde yapacağımız çalışmalarla Ege havzasının mimari ve kültürel değerlerinin ortaya çıkmasına katkı koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

GEÇMİŞİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Jüri üyelerinden Sabriye Kocabalkan ise, “Ege, ne ararsanız onu bulabileceğiniz ender bölgelerden birisi. Geçmişi ise tartışmasız. Çok katmanlı, çok kültürlü. Çünkü toprakları bereketli. Doğal ortamında kendiliğinden yetişen incirleri, zeytinleri var. Kestaneyi de unutmadan söylemeliyim. Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar ve birçok imparatorluğun izlerini taşıyor. İçinde bulunduğumuz kilise, Roma döneminden başlayan, Cumhuriyetle devam eden ve mübadele sonucu göçle birlikte bizde kalan tarihi yapılardan birisi. Gördüğünüz üzere halen yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Mursallı’daki tarihi kilisenin yeniden günümüze kazandırılması için bir ara geldik. Buranın hem geçmişini hem geleceğini konuştuk. Bu anlamlı programda yer almak beni fazlasıyla mutlu etti” ifadelerini kullandı.