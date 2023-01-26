

“Ermeni Kilisesi lojmanındaki yangının sorumluları ortaya çıkarılmalı”

Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojmanında çıkan şüpheli yangına ilişkin yazılı açıklama yapan Mardin Milletvekili Tuma Çelik, “Adli ve idari makamlar soruşturmayı en etkili şekilde ve ivedilikle sonuçlandırmalı, sorumlular ortaya çıkartılmalıdır” dedi.

Mardin Milletvekili Tuma Çelik, İstanbul Karaköy’de Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojmanında 23 Ocak günü akşam saatlerinde çıkan ve iki kişinin yaşamını yitirdiği, yaralıların ise hala tedavilerinin sürdüğü şüpheli yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çelik’in açıklamasında, “Karaköy’de Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi yanındaki lojmanında meydana gelen yangında Jozefin Ekmekçioğlu ve Fehim Atsup’un hayatını kaybettiğini ve altı kişinin yaralandığı haberini üzüntüyle öğrendik. Yangında hayatını kaybedenlere ve Türkiye Ermeni Katolik Cemaati’ne başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yararlıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hıristiyan ibadethanelerinde çıkan yangınlar

“Cemaatten ihtiyacı olanların kullandığı belirten evde çıkan yangınla ilgili görgü tanıkları yangından önce üç patlama sesi geldiği belirtildiği basına da yansıdı” denilen açıklamada, “Tarafımıza ulaşan bilgilere göre ise İstanbul’da daha önce de başka Hıristiyan ibadethanelerinde de yangınlar çıktığı belirtilmektedir” diye belirtildi.

“Saldırıları açık hale getiriyor”

Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin daha önce de karşı karşıya kaldığı saldırılar göz önüne alındığında durumun hassasiyetinin büyük önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, “Hedef göstermeler ve nefret söylemi gayrimüslim toplumları ve özellikle onların ibadethanelerine dönük saldırıları açık hale getirmektedir” vurgusu yapıldı.

“Sorumlular ortaya çıkartılmalı”

Şüpheli yangına ilişkin etkin araştırma yapılması çağrısında bulunan Çelik, “Yangına ilişkin görgü tanıklarının açıklamaları ve gayrimüslim ibadethanelerinin hassasiyetleri de düşünüldüğünde adli ve idari makamlar soruşturmayı en etkili şekilde ve ivedilikle sonuçlandırmalı, sorumlular ortaya çıkartılmalıdır. Kamuoyunu da duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

https://www.gazetesabro.org/2023/01/26/ermeni-kilisesi-lojmanindaki-yanginin-sorumlulari-ortaya-cikarilmali/