Cher ve Eric Esrailian’ın Karabağ ablukasıyla ilgili yazısı çıktı: “Bizi silemezsiniz”

Dünyaca ünlü şarkıcı Cher ve ünlü Amerikalı Ermeni doktor, Ermeni Soykırımı’nı konu alan “The Promise” adlı Hollywood filminin yapımcısı, hayırsever Eric Esrailian, Amerikan “Newsweek” dergisinde bir makale yayınlayarak dünyanın dikkatini Azerbaycan tarafından Laçin koridorunun kapatılmasıyla yaşanan insani krizi üzerine çekti.

“Bizi Silemezsiniz” başlıklı yazıda yazarlar, Azerbaycan’ın eylemleri sonucunda şu anda Artsakh’ta (Karabağ) 120.000 kişinin yaşamının tehdit altında olduğunu ve dünyanın duruma dikkat ederek hayat kurtarmakla yükümlü olduğunu kaydetti. Onların sözlerine göre Artsakh’ı Ermenistan’a bağlayan tek yolun ablukası, yiyecek ve temel yaşam ihtiyaçları sağlama olasılığından Artsakh halkını mahrum etti ve bu etnik temizlik politikası ve kültürü yok etmeye yönelik sinsi girişimler düpedüz barbarlıktır.

Cher ve Eric Esrailian, Azerbaycan’ın 2020’de koronavirüs pandemisinin en sıcak döneminde Artsakh’a yönelik, Türkiye tarafından açıkça desteklenen ve yabancı paralı askerleri savaş alanına taşıyan saldırısını da anlattılar.

Azerbaycan’daki insan hakları ve özgürlük ihlallerine dikkat çekiyorlar. Sher ve Esrailyan, “Bölgenin istisnai demokrasileri olan Artsakh ve Ermenistan, kimsenin siyasi çıkarları uğruna feda edilemez” ifadelerini de dile getirdiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/26/Cher-Karabağ-Ermenileri-Laçin-koridoru/243031