Bezciyanlılar Günü ( Պեզճեան Բաժակի Օր )

BEZCİYANLILAR DİKKAT!!

Dört yıldır Pandemi nedeni ile kutlanamayan Geleneksel Bezciyanlılar Günü ( Բաժակի Օր ) için geri sayım başladı.

Bilindiği gibi her yıl Mayıs ayının ilk pazarı olan Bezciyanlılar günü bu yıl da Mayıs ayının ilk pazarı olan 07 Mayısa tekabül etmektedir.

Elde olmayan nedenlerle bu yıl kutlama planı içersine, dört yılın mezunlarını birleştirerek aynı gün içersinde kutlanması zorunlululuğu hasıl olmuştur, kutlama planına dahil edilen mezunlar tarihleri ve resimleri ile aşağıda belirtilmiştir.

50. Yıl Mezunları..

1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973 dür.

25. Yıl mezunları..

1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998dir..

Kutlama hazırlıkları için ilk toplantı 17 Ocak Salı günü saat 18:00de Kumkapı Surp Astvadzadzin Ermeni Patriklik Kilisesi toplantı salonunda gerçekleştirilmiş olup çalışmalar başlatılmıştıır. Toplantılar Kutlama gününe kadar Salı günleri aynı yer ve aynı saatlerde yapılacaktır, isimler ve resimler arasında olan Mezunlar kendilerine ulaşılamadığı taktirde irtibat kurmaları ve katılıp katılamayacaklarını belirtmeleri için okul saatlerinde aşağıdaki telefondan iletişim sağlayabilirler, ayrıca kutlama günü müzmin sebeplerle katılamayan mezunlarımız daha sonra verilecek olan iletişim bilgileri ile görsel olarak kısa da olsa bağlanarak plaket törenine katılabilecekler, sanal da olsa o coşkulu anı birlikte yaşayabileceklerdir.

Bezciyan okul: 0212 5170948