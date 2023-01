Vatikan’ın rüşvetçi papazları

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Taciz iddialarıyla gündemden düşmeyen Vatikan bu kez sahtekârlığıyla dillerde.

“In the Closet of the Vatican / Vatikan Hücresinde” isimli kitaba göre Vatikan aynı zamanda “dünyanın en büyük eşcinsel topluluğu!” Papa bile papazların rahibeleri seks kölesine dönüştürdüğünü kabul etti. Papa arazi hırsızları için ne diyecek, merak ediyorum.

Tecavüzcüsü, eşcinseli derken şimdi de karşımıza CHP’liler ile işbirliği yapan ‘sahtekâr’ papazlar çıktı.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde uluslararası arazi çetesinin devlete ait taşınmazları nasıl çaldığını günlerdir anlatıp duruyorum.

Amacım CHP’li hırsızlardan arazilerin geri alınmasını sağlamak!

***Arazi hırsızlarının çoğu CHP’li… İşin başında da Sayek ailesi var.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke’nin yakın akrabaları kamu arazilerini İtalyan Kilisesi Papazı ile yaptıkları işbirliği sonucu ele geçirdi.

Başı çekenlerden biri Kamil Oksit’tir…

Adam 1959 yılında soyadını ‘Zirek’ olarak değiştirerek tezgâha başladı.

Amacı Sami Zirek’in mallarına çökmekti, nitekim öyle de oldu…

1989 yılında İtalyan Kilisesi’nin verdiği sahte nüfus kayıtlarıyla Kamil Oksit’in evlatları Kıladis Zirek, Canet Gönül Zirek, Lor Turan Zirek ve Jaklin Zirek, Sami Zirek’in vârisi gibi gösterildi.

Yüzlerce parsel böyle el değiştirdi.

Annesi Remze’nin taşınmazlarının peşine düşen Jozef Gargi’nin 2005’te mahkemeye başvurmasıyla sahtekârlık ortaya çıktı.

Mahkeme İtalyan Katolik Kilisesi’ne yeni bir yazı yazarak kayıtları istedi.

Daha önceki nüfus kayıtlarını veren kilise bu kez ‘Arşivimizde böyle kayıt yok’ dedi.

Bu kez İskenderun 1. Sulh Hukuk Mahkemesi kilisede keşif yaptı.

Sonradan olma Zirek’lerin kayıtlarda olmadıkları anlaşıldı.

***Papaz Roberto Ferrari bu sahtekârlığı kaça yaptı? Zirek Sami’nin binlerce dönüm arazisi Gazali Kamil’in başını döndürmüş olacak ki Oksit olan soyadını ‘Zirek’ olarak değiştirmesine neden olmuş.

Soyadı değişikliğinden yıllar sonra Gazali Kamil Oksit’in yakınları 1989’da Sami Zirek’in arazileri için ‘vârislik’ davası açtı.

Adres olarak da İtalyan Katolik Kilisesi gösterildi.

Demek ki Papaz Roberto ile önceden anlaşmışlardı. Mahkeme, kiliseye Lor Turan Zirek’in, Sami Zirek’in vârisi olup olmadığını sordu. Kilise de bir gün sonra verdiği cevapla Lor Turan’ı yüzlerce dönüm araziye vâris yaptı.

***En büyük payın sahibi Jaklin Sayek Süme oldu. Jaklin Sayek bir önceki CHP’li Belediye Başkanı Fuat Süme’nin annesidir. Bir diğer vâris de Lor Turan’dır. ‘Zirek’ ailesi Ortodoks mezhebine mensuptur.

Ortodokslar Katolik kilisesine asla gitmez!

Sahtekârlık buradan da belli.

Ayrıca kiliselerde sadece evlilik, vaftiz ve ölüm kayıtları olur, nüfus kayıtları bulunmaz!

Papaz Roberto Ferrari bu işi kaça ve niye yaptı?

İmar rantı için Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş ile CHP’li Arsuz Belediye Başkanı Mahmut Şirin işbirliği halindedir.

CHP’li Selin Sayek’in dedelerinin ABD ajanı olduğunu yazmıştım. Günümüz Sayek’lerindeki ajanlar kimlerdir. Sayek ailesinin Amerika sevdası eskidir. Aile düğünlerini ABD’de yapar, çocuklarını da burada doğurur.

Nitekim Selin Sayek de New York doğumludur.

NOT: Yarın Mersin ve Adana'daki skandalları yazacağım.

NOT:

İskenderun eski Belediye Başkanları’ndan Mete Aslan’ın sevgili eşi Zübeyde Aslan’ın vefatını öğrendim… Mete abiye ve Aslan ailesine baş sağlığı dilerim.

