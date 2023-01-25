Sivas’taki Madımak Katliamı için soykırım başvurusunda bulunuldu

Artı Gerçek – Sivas’ta 33 aydın ve 2 otel çalışanının yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı’nda Alevilere yönelik soykırım suçu işlendiği gerekçesiyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldı. Katliamda kız kardeşi Gülsüm Karababa’yı kaybeden Hüseyin Karababa, avukatı Coşkun Özgür Piroğlu aracıyla yaptığı başvuruda katliam ile ilgili soykırım suçundan soruşturma yürütülmesini ve soykırımı yapanların cezalandırılmalarını talep etti.

SONUÇ ALINMAZSA ULUSLARARASI YARGIYA TAŞINACAK

Evrensel’den Şerif Karataş’a konuşan Avukat Coşkun Özgür Piroğlu, “Biz öncelikle iç hukuk için yargı organlarına gerekli başvuruyu yaptık. İç hukukta gerekli işlemler yapılmazsa konuyu Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacağız” dedi.

Katliama ilişkin 3 firari sanık yönünden Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davaya değinilen başvuruda katliamın Alevileri hedef aldığı ifade edilerek “Çorum ve Maraş Katliamlarının devamı niteliğindedir. Madımak’ın ardından Gazi Mahallesi Katliamı yapılmıştır. Bu katliamların tamamında Alevilere yönelik soykırım suçu işlenmiştir. Katliamı yapanlar Aleviliğin temsilcisi olan Pir Sultan Abdal’ın heykelini sökerek yerlerde sürüklemişlerdir. Katliam doğrudan Aleviler ve Alevilik hedef alınarak yapılmıştır. Katledilenlerin önemli bir bölümü Alevi’dir. Türk Ceza Kanunu’nun 76. maddesindeki soykırım suçu oluşmuştur. Madımak Katliamı bir Alevi soykırımıdır. Bu katliam ile ilgili olarak soykırım suçundan soruşturma yürütülmesini ve bu soykırımı yapanların cezalandırılmalarını talep ediyorum” denildi.

FİRARİ SANIKLARIN YARGILANDIĞI DAVA YARIN GÖRÜLECEK

Öte yandan üç firari sanık yönünden devam eden davanın 21 Eylül’de görülen duruşmasında avukatlar, Dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in tanık olarak dinlenmesini talep etmişti. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir sonraki duruşması yarın yapılacak. (HABER MERKEZİ)

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