Papa Francis: Eşcinsellik suç değil

Artı Gerçek – Katoliklerin dini lideri Papa Francis Associated Press’e (AP) verdiği röportajda “eşcinselliğin suç olmadığını” söyleyerek dünya genelinde eşcinselliği suç addeden yasaları “adaletsiz” diye tanımladı.

Vatikan’daki röportajında Papa Francis bazı ülkelerde Katolik psikoposların eşcinselliği suç sayan ya da LGBTİ+ topluluğuna yönelik ayrımcı yasaları savunduğunu ayrıca kendisinin de eşcinselliği günah olarak gördüğünü kabul etti ancak bu ayrımcı tutumun kültürel arka plandan kaynaklandığını vurgulayarak söz konusu psikoposlara tavırlarını değiştirmeleri çağrısı yaptı.

‘EŞCİNSELLİK SUÇ DEĞİL GÜNAH’

“Bu piskoposların değişim sürecinden geçmesi gerekiyor,” diyen Papa, “Tanrı’nın her birimize gösterdiği şefkati yaymaları gerek” dedi. Eşcinselliği suç olarak gören yasaları “adaletsiz” diye tanımlayan Papa, Katolik Kilisesi’nin buna bir son verilmesi için çalışması gerektiğini ifade ederek ” Hepimiz Tanrı’nın çocuğuyuz. Tanrı bizi olduğumuz gibi seviyor. Hepimizi haysiyetimiz için savaştığımız için seviyor” dedi.

Eşcinsellik konusunda günah ve suç kavramları arasında bir ayrım yapılması gerektiğini söyleyen Papa “Eşcinsel olmak bir suç değil. Evet bir günah. Ama günah ve suç arasında bir ayrım yapmalıyız. Birbirimize merhamet göstermemiz de günah” ifadelerini kullandı.

Ancak Papa’nın bu tutumuna rağmen Vatikan, eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması çağrısında bulunan bir BM bildirgesini 2008’de imzalamayı reddetmişti. Vatikan metnin orijinal kapsamının ötesine geçtiğini ve metindeki “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” ifadelerini sorunlu bulduğunu savunmuştu.

67 ÜLKEDE EŞCİNSELLİK SUÇ KAPSAMINDA

Bu tarz yasaların sonlanması için çalışan İnsan Onuru Vakfı’na (Human Dignity Trust) göre 67 ülkede eşcinsellik suç olarak sayılıyor. Bunlardan 11’inde eşcinsellik idamla cezalandırılabiliyor. Uzmanlar, eşcinselliğin suç olmadığı ülkelerde bile bu tarz yasaların LGBTİ+’lara yönelik taciz, damgalama ve şiddete katkıda bulunduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler defalarca, kişilerin mahremiyet haklarını ve ayrımcılığa uğramama haklarını ihlal ettiği ayrıca ülkelerin cinsel yönelimleri ne olursa olsun tüm insanların insan haklarını korumaya yönelik uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyleyerek eşcinselliği veya cinsel yönelimi doğrudan suç sayan yasalara son verilmesi çağrısında bulunmuştu. (DIŞ HABERLER)

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