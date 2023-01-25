Mike Pompeo anılarını yazdı: “Beştepe’de Erdoğan Pence ile görüşürken kilitli kapıyı kırıp içeri girmeye çalıştım”

ABD eski Dışişleri Bakanı ve eski CIA Başkanı Mike Pompeo, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den başkan aday adayı olma hazırlığı kapsamında “Bir İnç Bile Geri Çekilme” başlıklı bir anı kitabı yayınladı. Pompeo kitapta, Ekim 2019’da Beştepe’de eski Başkan Yardımcı Pence ile Erdoğan’la yaptıkları görüşmeyi de anlattı: “Erdoğan’ın Başkan Yardımcısı Pence ile “birkaç dakika” baş başa görüşmek istedi. Yaklaşık yarım saat sonra ev sahiplerimize başkan yardımcısını görmem gerektiğini söyledim. Nafile. Yirmi dakika daha geçti ve artık kararlıydım. İzinsiz koridorda yürüdüm ve Erdoğan ile Pence’in buluştuğu odanın kapısını iterek açmaya çalıştım. Kilitliydi Daha sonra muhatabıma kapıyı kıracağımızı söyledim. İçeriye girmeliydim. Kapıyı kırmak için gösterdiğim gerçek çaba, ekibimin Türk korumaların agresif bir tepki vermesinden endişelenmelerine yol açtı. Ama Türk korumalar hemen bana izin verdi ve sonunda müzakere etmek için hep birlikte odada oturduk”

Gazeteci Ragıp Soylu, Trump döneminde görev yapan eski ABD Dışişleri Bakanı ve CIA Başkanı Mike Pompeo’nun anılarını yazdığı yeni kitabı “Bir İnç Bile Geri Çekilme” deki Türkiye’yle ilgili kısımları sosyal medya hesabından aktardı.

Kitapta Pompeo, Türkiye’nin İŞİD’i yenmek için ABD’ye gösterdiği askeri güçlerin yetersiz bulunması üzerine ABD’nin Suriyeli Kürtlerle çalışmak istediği ve bunun üzerine İbrahim Kalın ve Hakan Fidan’ın bağırarak toplantıyı terk ettiğini aktardı.

YinePompeo kitapta ABD’nin İŞİD’le savaşmak için YPG veya Türkiye ile çalışmak konusunda arada kaldığını söylüyor ve şunları aktarıyor:

1- Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2018-2021 yılları arasında yaşadıklarını kitaplaştırdı. Anılarında Türkiye ile ilgili bence bomba olaylar ve detaylar var

Pompeo, Türkiye ile ilgili ilk meselenin 2017’de Rakka’nın alınması için yapılan müzakereler olduğunu söylüyor pic.twitter.com/YYVbMbWXBf — Ragıp Soylu (@ragipsoyluTR) January 24, 2023

“Mattis ve Dunford’un farklı bir endişesi vardı: Türkiye’nin ordusu IŞİD’i yenme kapasitesine sahip değildi. Dunford, Türkiye içinde eğitim gören “Türk işgal gücünü” görmeye gitti. Türkler bu ziyareti defalarca erteledikten sonra, nihayet birlikleri gözden geçirmesine izin verildi. Gördükleri onu, Türklerin yoğun ABD desteği olmadan IŞİD’i yenme şansının sıfır olduğuna ikna etti. Beyaz Saray’daki toplantıda IŞİD’i yenmek için Suriyeli Kürtlerle birlikte çalışacağımızı söyledik. Bir odada hiç bu kadar çabuk patlayan bir öfke görmemiştim. Kalın ve Fidan bağırdı-çağırdı ve ardından hızla odadan ayrıldı.”

Pompeo ardından 2019 yılında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı Türkiye ziyaretinden bahsediyor:

“Erdoğan’ın sarayına vardığımızda, Başkan Yardımcısı Pence ile “birkaç dakika” baş başa görüşmek istedi. Yaklaşık yarım saat sonra ev sahiplerimize başkan yardımcısını görmem gerektiğini söyledim. Nafile. Yirmi dakika daha geçti ve artık kararlıydım. İzinsiz koridorda yürüdüm ve Erdoğan ile Pence’in buluştuğu odanın kapısını iterek açmaya çalıştım. Kilitliydi Daha sonra muhatabıma kapıyı kıracağımızı söyledim – Pence’in 2017’de Türkiye’ye CIA Başkanı iken yaptığım ilk ziyaretimde izlemek zorunda kaldığım 2016 darbesini anlatan aynı üç saatlik videoya maruz kalmasından endişelendim. 2016 darbe videosu o kadar uzun ve o kadar iğrençti ki, bunun bir akıl sağlığı sorunu olduğunu düşündüm! Ayrıca gerçek zamanlı olarak ortaya çıkan hassas konuları da tartışmamız gerekiyordu. O yüzden içeriye girmeliydim. Kapıyı kırmak için gösterdiğim gerçek çaba, ekibimin Türk korumaların agresif bir tepki vermesinden endişelenmelerine yol açtı. Ama Türk korumalar hemen bana izin verdi ve sonunda müzakere etmek için hep birlikte odada oturduk. Ankara’daki müzakereler boyunca Kürt ortaklarımız bizimle sürekli temas halindeydi. İsteksizce bu “ateşkes” ile yaşayabilecekleri sonucuna vardılar. Rusların yakın zamanda geliştirdiğimiz bir hava alanından büyük olasılıkla faydalanacağını düşünürsek, en iyi anımız değildi Müzakerelerde bir noktada haritaları bir masaya yaydık ve ABD’lilerin bulunduğu yerleri işaret ediyorduk. Erdoğan bize pozisyonumuzdan emin olup olmadığımızı sordu. Onayladığımızda, “Bana yalan söyledin” diyen bir bakışla ekibine dik dik baktı. Ekibi kısa bir mola istedi.”

Pompeo ayrıca Yunanistan ile ilişkilerin gelişmesinden ne kadar mutlu olduğunu da aktardı: “1970’lerde kudurmuş bir şekilde ABD karşıtı olan ancak şimdi bizi ortak gören bir ülke olan Yunanistan ile bağlarımızı nasıl güçlendirdiğimizden özellikle gurur duyuyorum.”

Pompeo Kasım 2020’de görevi bırakmadan önce İstanbul’a gelip Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret edip hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmemesine de dair de bir açıklama yaptı: “Kasım 2020’de Ortodoks kilisesinin başı Bartholomeos’u ziyaret ettim. Bu kiliseye dünya çapında 300 milyon kişi bağlı. Türk hükümeti kiliseyi tehdit ediyor, bu yüzden İstanbul gezimde hiçbir Türk hükümet yetkilisiyle görüşmemeye özen gösterdim”

Serbestiyet