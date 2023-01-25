Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco: ‘Eşcinsellik suç değil’

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco: ‘Eşcinsellik suç değil’

Övgü Pınar / Roma

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ‘’Eşcinsellik suç değil’’ dedi ve LGBT karşıtı yasaların ‘’adil olmadığını’’ söyledi.

Bu göreve seçildiği 2013 yılında sarf ettiği ‘’Ben kimim ki eşcinselleri yargılayayım’’ sözleriyle yankı uyandıran Papa Francesco, AP haber ajansına verdiği söyleşide de bu konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

Arjantinli Papa, anadili İspanyolca konuştuğu söyleşide şunları söyledi:

‘’Eşcinsel olmak bir suç değil. Suç değil. ‘Evet, ama günah’. Tamam ama önce günah ile suç ayrımını yapalım. Birbirine yardım etmemek de günah.’’

Dünya genelinde bazı ülkelerde LGBT karşıtı yasal düzenlemeler yapılmasını eleştiren Papa, bu yasaların ‘adil olmadığını’ da belirtti. Bazı Katolik din adamlarının da bu yasalara destek verdiğini kabul eden Papa, bu dini görevlilere ‘’şefkatli olmaları’’ çağrısı yaptı.

Papa, ‘’Hepimiz Tanrı’nın çocuklarıyız. Tanrı bizi olduğumuz gibi, haysiyetimiz için savaşmamızı sağlayan gücümüz için seviyor’’ dedi.

Katolik Kilisesi öğretileri eşcinsel eylemleri ‘’bozukluk’’ olarak tanımlarken eşcinsel insanların ‘’saygı, şefkat ve incelikle’’ karşılanması gerektiğini belirtiyor.

Katolik doktrini eşcinsel evliliklerine izin vermese de Papa Francesco, eşcinsel çiftler için ‘’medeni birliktelik’’ adıyla yasal tanıma sağlanmasına destek vermişti.

BBC