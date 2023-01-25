Kapadokya’da ‘Manastır Vadisi Düzenleme Projesi’nde sona gelindi

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yapılan çalışmaları inceleyen Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, ‘Manastır Vadisi Düzenleme Projesi’nde sona gelindiğini belirterek, “Manastır Vadisi’ndeki 5 kilise, tuvaletler, çeşme, aş evi, halı mağazası ve daha önce köy çarşısı olarak kullanılan yerlerin yüzde 70’lik bölümü tamamlandı” dedi.

Kapadokya bölgesinin turizm potansiyelini artırması hedefiyle hayata geçirilen ‘Manastır Vadisi Düzenleme Projesi’ kapsamında yapılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaların yapıldığı alanlarda incelemede bulunan Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, “Manastır Vadisi’ndeki 5 kilise, tuvaletler, çeşme, aş evi, halı mağazası ve daha önce köy çarşısı olarak kullanılan yerlerin turizme kazandırılması açısından yapılan çalışmaların yüzde 70’lik bölümü tamamlandı. Kapadokya’ya yeni bir turizm alanı kazandırıyoruz. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı kapsayan Manastır Vadisi’ndeki çalışmalar tamamlandığında, bölgeye gelen turistlerin konaklama sürelerini daha da uzaması için bu çalışmaları yürütüyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte projenin 2023 yılında tamamlanmasını planlıyoruz. Manastır Vadisi’ni bölge turizmine kazandırarak, yılda 100 bin turistin bu vadiyi gezmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Bölgeye gelen turistlerin konaklama sürelerini uzatmak istediklerini belirten Duru, “Bu bölgede bundan 100-150 yıl önce yaşamış olan Rumların yaşam tarzlarını günümüze tekrar uyarlamak istiyoruz. Bölgede bilinen turistik yerlerin haricinde, 20 bin metrekarelik geniş bir alanda turistlerin yaklaşık yarım gün vakit geçirmelerini sağlayarak konaklama sürelerini de artırmış olacağız. Amacımız yıllar önce bu bölgede yaşayan insanların bir günü nasıl geçirdiklerini turistlere aktaracağız” ifadelerini kullandı. (DHA)

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https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/nevsehir/kapadokyada-manastir-vadisi-duzenleme-projesi-42209687