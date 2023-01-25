Garo Paylan: “Türkiye – Ermenistan sınırı neden açılmıyor?”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kars’ın Akyaka ilçesindeki 30 yıldır kapalı olan Türkiye -Ermenistan sınır kapısında incelemede bulundu.

Tacettin DURMUŞ

Partisinin yarın yapılacak olan Ardahan İl Kongresine katılmak için Kars’a gelen Paylan, HDP Kars İl Başkanlığını ziyaretinin ardından, Kars İl Başkanı Cengiz Anli ve bazı partililer ile birlikte Türkiye – Ermenistan sınırına geçti.

Burada sınır kapısını görmek isteyen Garo Paylan’a Jandarma ekipleri tarafından sınıra gazetecilerin girmesinin ve görüntü ile fotoğraf çekiminin yasak olduğu bildirildi. Bunun üzerine Milletvekili Garo Paylan jandarma eşliğinde sınırı kapısının yakınına kadar gittikten sonra geri dönerek gazetecilere açıklamada bulundu.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Garo Paylan, sınır kapısının 30 yıldır neden kapalı olduğunu sordu. Kars’ın Akyaka ilçesinin hemen yanı başında bulunun Türkiye ile Ermenistan arasında bulunan Doğu Kapı’nın açılması durumunda buraya ‘Hrant Dink’ kapsı adının verilmesini istediğini de belirten Paylan, iki ülke arasında yapılacak olan sınır ticaretinin önemine değindi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Azeriler, Ermeniler, Türkler, Kürtler bu coğrafyanın insanları ve maalesef yüz yıldır yaşadığımız travmalardan dolayı ayrı gayrı düştüler. Türklerin, Ermenilerin, Kürtlerin artık kucaklaşma zamanıdır. İki yıl önce Azerbaycan ve Ermenistan bir savaş yaşadı. Bu savaştan sonra, hem Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci hem de Azerbaycan-Ermenistan barış süreci başladı. Türkiye ve Ermenistan özel temsilciler atadılar ve müzakereye başladılar. Bundan bir yıl önce de Erdoğan, Türkiye-Ermenistan sınırının öncelikle üçüncü ülke vatandaşlarına, daha sonra Türkiye ve Ermenistan yurttaşlarına açılabileceğini söyledi. Ama Türkiye-Ermenistan sınırı hala açılmış durumda değil. Bu sınır niçin açılmıyor? Türkiye-Ermenistan sınırının niçin açılmadığını Sayın Erdoğan’a soruyorum. Bu sınırın açılmasının önündeki engel nedir? Bu sınır açılmadığı için 30 yıldır hem Ermenistan kaybediyor hem de bölge halkı kaybediyor. Kars kaybediyor, Iğdır kaybediyor, Ardahan, Ağrı, Doğu Beyazıt kaybediyor. Bölge illeri ve bu illerde yaşayan yurttaşlarımız kaybediyor. Bu sınır açılırsa, geçmişte olduğu gibi bu ülkeler arasında ticaret ve turizm olur, paylaşım olur, kucaklaşma olur. Türkler, Kürtler, Azeriler, Ermeniler birbirlerinin düşmanı olamazlar. Tarihi olarak, binlerce yıl bir arada yaşamış halklar bunlar ve şimdi yeniden kucaklaşma zamanıdır. Türkiye – Ermenistan sırının açılmasının yani bu sırının açılması için en çok çaba gösteren insanlardan birisi Hrant Dink idi. Haran Dink’in en büyük hayali bu sırın açılması ve bu sınırda Türk, Kürt, Ermeni ve Azeri halklarının birlikte halay çekmesiydi. Buradan Sayın Erdoğan’a çağrı yapıyorum; Gelin bu sınırı açalım ve bu sınırın adını da ‘Hrant Dink’ koyalım. Hrant Dink’in barış, kardeşlik düşüncelerini bu sırında yaşasın ve bu sınırdan Azeriler, Türkler, Kürtler, Ermeniler geçsinler ve birebirleriyle kucaklaşsınlar. 30 yıldır kapalı olan bu sınır artık açılsın diyoruz. Türkiye bölge barışı için anahtar bir ülkedir ve büyük bir ülkedir. Türkiye eğer ki elini uzatırsa bölgeye, Azerbaycan’a ve Ermenistan’a, kapıyı açarsa bölgedeki barışı da sağlayabilir. Aksi takdirde bu barış için yaratılan fırsat pençesi de kapatılabilir. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın ve TBMM’nin bu konuda irade göstermesini bekliyoruz. Ve bu sınırın açılmasını bekliyoruz. Bu sırın açılırsa emin olun ki Doğu’nun yoksullukla ilgili makus kaderi değişir. Kars geçmişte olduğu gibi zenginleşir. Ağrı, Ardahan, Iğdır geçmişte olduğu gibi zenginleşir. Aynı zamanda Ermenistan toplumları da zenginleşir ve bölgeye huzur ile refah gelir. Onun için de ‘Artık Türkiye – Ermenistan sınırı açılsın!’ diyoruz. ”

Kaynak: Garo Paylan: “Türkiye – Ermenistan sınırı neden açılmıyor?”