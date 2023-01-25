DUYURU

23 Ocak 2023 Pazartesi günü Galata’da bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojmanlarında akşam saatlerinde çıkan yangın kazası Türkiye Ermeni Katolik Cemaatini derinden sarsmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yönlendirilen ve vaktinde yetişen ekiplerce etili bir şekilde yapılan yangın söndürme çalışmaları söz konusu lojmanlarda ikamet eden 6 kişiden 4’ünü kurtarabilmiş olup 2’si maalesef yaşamlarını yitirmişlerdir.

Bu vesileyle, elim bir şekilde vefat eden Jozefin Ekmekçioğlu’na ve Fehim Atsup’a Yüce Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diler, olay anında ve sonrasında gerek yanımızda bulunan, gerekse bizleri arayan

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a,

İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’ya,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na,

Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız’a,

Beyoğlu Kaymakamı Sayın Mustafa Demirelli’ye,

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Sayın Aşkın Kılıçkeser’e,

İBB İtfaiye Daire Başkanı Sayın Remzi Albayrak ve Ekibine,

İller Özel İdaresi Genel Müdürü Sayın Mehmet Yüzer’e,

İstanbul İl Müftüsü Saygıdeğer Prof. Dr. Safi Arpaguş’a,

Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak Hazretleri’ne,

Türkiye Ermenileri eski Patrik Vekili pek muhterem Arkep. Aram Ateşyan’a,

Süryani Katolik Patrik Vekili pek muhterem Orhan Çanlı’ya,

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Topluluğu Türkiye nezdinde Ermenistan Cumhuriyeti daimi temsilcisi Sayın Sahak Sarkisyan’a,

Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’a,

ve bu zor zamanda kapılarını açarak desteğini esirgemeyen Karaköy Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu’na,

keza yazı veya telefonla bizleri arayan, acımızı paylaşan dost ve tanıdık herkese,

içten teşekkürlerimizi, yürekten minnet hislerimizi arz ederiz.

Türkiye Ermeni Katolik Patrikhanesi Özel Kalemi

ve Galata Surp Pırgiç Kilisesi Yönetim Kurulu