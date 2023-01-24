Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Zekiyan: Yangın büyüyebilirdi, kiliseye yansıması önlendi

Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Boğos Levon Zekiyan, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojmanında çıkan yangınla ilgili “Belki büyük bir facia önlendi. Yangın büyüyebilirdi, kiliseye yansıması önlendi.” dedi.

Mehmet Kara

Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Boğos Levon Zekiyan, dün akşam Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojmanında çıkan yangınla ilgili “Olay yerine geldiğimde kaymakam, belediye başkanı ve emniyet yetkilileri vardı, beni şaşırtan itfaiye ordusu vardı. Belki büyük bir facia önlendi. Tahmin edebildiğim kadarıyla yangın büyüyebilirdi. Kiliseye yansıması önlendi.” dedi.

Karaköy’deki kilisesinin lojmanında dün akşam çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Zekiyan, yangının ardından birçok kişinin kendisi ve Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı yöneticileriyle iletişime geçtiğini anlattı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda milletvekilinin kendilerini aradığını belirten Zekiyan, “Hepsine teşekkür ediyoruz özellikle tabii ki itfaiye ekiplerine.” dedi.

Zekiyan, kilisenin tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Burası ilk Ermeni Katolik Kilisesi, ilk Ermeni Katolik buraya oturmuş. Ayrıca burada Osmanlı Sultanı’nın yıldızı da var. İstanbul’daki veba salgınının ardından Sultan Abdülmecid döneminde Meryem Ana’nın resminin üzerine takılsın diye minnet borcu olarak çok güzel bir broş hediye ediliyor. O broşu saklarız. Paskalyanın ertesi günü Meryem Ana’nın resmi üzerine takarız. Bir ayin yaparız. Eskiden Eminönü’nden sultanın sarayına kadar yürüyüş olurmuş. Şimdi sadece kilise avlusunda yapıyoruz.” diye konuştu.

“Kiliseye aksetse büyük bir facia olurdu”

Yangın haberini aldıktan sonra hemen kiliseye geldiğini aktaran Zekiyan, resmi rakamların ilgisinin kendisini çok memnun ettiğini söyledi.

Zekiyan, olay yerine geldiğinde ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve emniyet yetkililerinin burada olduğunu dile getirerek, “Geldiğimde beni şaşırtan itfaiye ordusu vardı. 10-15 araç vardı. Belki büyük bir facia önlendi. Tahmin edebildiğim kadarıyla yangın büyüyebilirdi. Kiliseye yansıması önlendi. Allah yine kurtardı. Kiliseye aksetse büyük bir facia olurdu. Bu kilisenin tarihi manası çok yüksek.” dedi.

“Restorasyon kararı almıştık”

Kilise ve lojmanlar için kısa süre önce restorasyon kararı aldıklarını anlatan Zekiyan, yangının kendileri için bu açıdan büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu söyledi.

Zekiyan, o binanın temelden bir restorasyona ihtiyacının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Hatta projeyi tasarlamıştık. Kilise mevki olarak İstanbul’un merkezi, belki Taksim’den daha önemli bir noktada. Burada güzel bir kültür merkezi yapılabilir. Lojmanlar kiliseyi ziyaret edenler ve bizim misafirlerimiz için kullanılabilir. Tabii ki bunlar birkaç senede yapılamaz. Maddi imkanlara ihtiyaç var. Biz bir kısır döngü içindeyiz. Bütün projeleri gerçekleştirmek için ama eldeki imkanlar o ihtiyacı karşılayamaz.”

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması

İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına da değinen Zekiyan, “Bu fikir özgürlüğü değildir. Bu özgürlüğün inkarıdır aslında ama Batı bunun farkında değil. İnançlı kişiler için bu bir kışkırtma vesilesi oluyor ve felaketten felakete gidiyoruz.” diye konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiye-ermeni-katolikleri-ruhani-lideri-zekiyan-yangin-buyuyebilirdi-kiliseye-yansimasi-onlendi/2796197