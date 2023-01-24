MALATYA VE ELAZIĞ’DA KUTSAL DOĞUŞ YORTUSU KUTLAMALARI

Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan, kıdemli okuyucu Yusuf Tabaşyan refakatinde Malatya ve Elazığ’daki Ermeni cemaatlerini ziyaret ettiler.

Elazığ’da 20 Ocak 2023 Cuma akşamı, Samet-İlda Boztaş çiftinin konutunda Kutsal Doğuş ayini ve su takdisi gerçekleştirildi. Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin selamlarını ileten Peder Tabaşyan, Kutsal Doğuş Yortusu ve sonrasındaki yortular hakkında bilgiler verdi. Sevgi ve fedakârlık fikirlerine vurgu yaparak Hıristiyanlık ruhunda bir araya gelmenin önemini hatırlattı ve Kutsal Doğuş döneminin bu ruhla tanışmak için güzel bir fırsat olduğunu dile getirerek, bu vesileyle ev sahibi aileye teşekkür etti.

Cumartesi günü ise, şehrin Ermeni Mezarlığı ziyaret edildi. Rab’de uyuyan Elazığlılar için “Hokehankisd” duaları okundu. Aynı gün Malatya’ya doğru yola çıkıldı.

Peder Avedis, 22 Ocak 2023 Pazar sabahı, şehrin mezarlığında bulunan S. Harutyun şapelinde S. Badarak sundu. Kutsal sofraya kd. okuyucu Yusuf Tabaşyan hizmet etti. İlahiler inanan cemaat tarafından seslendirildi. Rab’bin Duası’ndan önce, Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin selamlarını ileten Peder Avedis, manevi hayatı geliştirmenin önemine vurgu yaptı. Tanrı’nın emirlerine uyan insanların hayatlarında barış ve bereketin gözle görülür bir hal aldığını dile getirdi. Olumsuz hava koşullarına rağmen S. Badarak’a katılan cemaat mensuplarına teşekkürlerini ve iyi dileklerini iletti. Ayin sonunda su takdisi yapıldı, daha sonra mezarlıkta, Malatya cemaatimizin Rab’de uyuyan tüm üyeleri dualarla anıldılar.

Dini törenlerin sonunda kilise salonunda sevgi sofrası kuruldu. Peder Avedis, cemaat üyeleri ile sohbet edip, Surp Dznunt Yortusu’nu kutladı ve aynı akşam Hatay’a döndü.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad