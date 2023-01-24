Macron Ermeni cemaati temsilcileri ile Laçin Koridoru’ndaki durumu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 23 Ocak’ta Elysee Sarayı’nda Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi eşbaşkanları Ara Toranyan ve Murad Papazyan’ı kabul etti.

Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi basın servisinden yapılan açıklamaya göre Emmanuel Macron ve Ermeni cemaatinin temsilcileri, Laçin Koridoru’nun 12 Aralık 2022’den itibaren kapatılması sonucunda Artsakh’taki durumu görüştü. Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik tehditler de ele alındı.

Ara Toranyan ve Murad Papazyan, Fransa Cumhurbaşkanı’nın kendilerine gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşıladılar ve Fransa’nın Dağlık Karabağ halkının korunmasındaki rolünü artırmasını umduklarını dile getirdiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/24/Macron-Ermeni-La%C3%A7in-Fransa-Karaba%C4%9F/242894