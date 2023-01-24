AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İstanbul’daki kilise yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Karaköy’deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojmanında çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Mümin Altaş
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Kilise cemaatine ve yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerine yer verdi.
https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-sozcusu-celikten-istanbuldaki-kilise-yangininda-hayatini-kaybedenler-icin-bassagligi-mesaji/2795775
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