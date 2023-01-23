Türkiye sınırındaki Haykadzor köyünün Surp Grigor Lusavoriç kilisesinin haçı kutsandı

21 Ocak’ta, Türkiye sınırındaki Haykadzor köyünün Karmir Vank (Kızıl Manastır) Surp Grigaror Lusavoriç Kilisesi’nin yeni haçı, Şirak Diyakozluğunun ruhani lideri, Başepiskopos Mikael Ajapahyan tarafından kutsandı.

Haçın kutsanma törenine Şirak İdari Bölgesi Başkanı Nazeli Bağdasaryan, bölgesel hükümetin temsilcileri, Ani Belediye Başkan vekili Arman Saribekyan katıldı.

Kilise, kuvvetli bir rüzgar nedeniyle 2015 yılında haçtan mahrum kalmıştı. Köyün yaklaşık 8 km uzunluğundaki devlet sınırı sınır muhafızları tarafından korunuyor. Kilise kontrol bölgesinde, dikenli tellerin ötesinde ve kiliseye girmek için kontrol noktasından geçmeniz gerekiyor.

Kayıtlara göre, kilisenin inşaatını başlatan kişi Horomos manastırının ruhani lideri Piskopos Sargis’tir. 980-985 yılında mimar Samehan tarafından yaptırılmış, 13. yüzyılda yenilenmiştir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/23/Türkiye-Haykadzor-Grigor-Lusavoriç-kilisesinin-haçı-kutsandı/242798