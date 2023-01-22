Patrik Yuhanna X. Yazıcı Ve Metropolit Antonios Arbin Beldesinde St. Georgios Kilisesini Açtı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM KIRSALI – Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği Yuhanna X. Yazıcı ve Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolitan Anthonios bugün Şam Kırsalı’ndaki Arbin kasabasında restore edilmesinden sonra St. Georgios Kilisesi’nin açılışını yaptı.

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