Mesud Barzani’den Ezidi Soykırımı’nı tanıyan Almanya’ya teşekkür, diğer Batılı ülkelere çağrı

Artı Gerçek – Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin eski başkanı, Kürdistan Demokratik Partisi’nin (KDP) lideri Mesud Barzani, IŞİD’in Ezidilere karşı işlediği suçları ‘soykırım’ olarak tanıyan Almanya’ya teşekkür etti. Barzani, diğer Batılı ülkelere de Ezidi Soykırımı’nı tanıma çağrısında bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Mesud Barzani, Almanya Federal Meclisi’nde 19 Ocak günü alınan kararı şu sözlerle değerlendirdi:

“Bundestag’ın Ezidi Kürtlere yönelik soykırımı tanıma kararı son derece kıymetli. Almanya’ya şükranlarımızı yineliyor ve diğer Batılı müttefiklerimizi de, bu tür mezalimleri soykırım eylemleri olarak kabul edecek şekilde benzer eylemlerde bulunmaya çağırıyoruz.”

ALMANYA’DAKİ KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Alman Federal Meclisi, 19 Ocak günü düzenledği oturumda, IŞİD’in 2014’te Irak’ta Ezidilere karşı işlediği suçları soykırım olarak tanımıştı. Oturuma, Ezidi Miri Şeyh Hazım Tahsin Beg de katılmıştı.

Söz konusu kararın, Almanya’daki IŞİD üyelerinin yargılanmasını kolaylaştırması bekleniyor. Karar, Almanya’da 2021’de yargılanan eski bir IŞİD militanının, beş yaşındaki bir kız çocuğun öldürülmesi de dahil olmak üzere, Irak ve Suriye’deki Ezidilere karşı soykırım ve insanlığa karşı suçlardan müebbet hapis cezası almasının ardından geldi.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI KÜRTÇE PAYLAŞIMLA DUYURMUŞTU

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, parlamentodaki oturumun ardından Twitter hesabından Kürtçe, Arapça ve Almanca olarak yaptığı açıklamada, “Üç sene önce Irak’ın kuzeyinde Ezidi kadınlarla biraraya gelmiştim: Kaçırılmışlar, köleleştirilmişler, tecavüze uğramışlardı. Onların acısını unutamıyorum” diyerek şöyle devam etmişti:

“Bundestag, IŞİD’in Ezidilere karşı işlediği suçların adını koymaya -soykırım demeye- karar verdi. Bu dünyada hiçbir parlamento kararının onların acılarını gidermeyeceğini biliyoruz. Fakat bu kararın bir fark yaratacağına dair derin bir inancım var: Bu, onların acılarının tanınması ve hayatta kalanlar için adalet sağlanması yönünde atılmış kararlı bir adım.”

IŞİD, 2014 yılında Irak’ın kuzeyindeki Şengal’e girdiğinde bölgede yüz yıllardır yaşayan Ezidileri katletmişti. Yaklaşık 7 bin kadını ve kız çocuğu köleleştiren örgüt, genç erkekleri çocuk asker olarak kullanmış, Ezidi erkekler ise katledilmişti. Irak’ta 550 bin kişilik Ezidi nüfusunun büyük kısmı yerlerinden olmuştu. (DIŞ HABERLER)

Artı Gerçek