İSVEÇ’TE KUR’AN-I KERİM YAKMA TEŞEBBÜSÜNE KINAMA

İsveç’te İslam aleminin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’i yakma teşebbüsü derin infial uyandırmıştır.

Hiçbir nedenle izah edilemeyecek bu menfur hareketin sadece İslam dini müntesiplerinin dini duygularını rencide etmekle kalmadığı, bunun yanı sıra farklı inançlara mensup insanlar arasında düşmanlık duygularını körüklemeye matuf hareketler olduğu göz ardı edilemez.

Demokrasi, özgürlük ve insan haklarıyla kesinlikle bağdaşmayacak bu hareket, bu duyguları paylaşan kişiler tarafından kabul görmeyeceği muhakkaktır.

Başta Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II Hazretleri olmak üzere, Ruhani Meclis, ruhaniler, vakıf yönetim kurulları ve Türkiye Ermenileri cemaati, yapılan bu çağdışı hareketi esefle kınamaktadırlar.

Dünyamızın çeşitli sorunlarla boğuştuğu bu günlerde sevgiye, huzura, barışa ne kadar muhtaç olduğu bilinmektedir. İnsanların din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin dünyamızın sorunlarına sorun katacak hareketlerden sakınmalarının ve var güçleri ile arzu edilen huzur ortamının sağlanmasına hizmet etmelerinin daha doğru olacağını hatırlatıyoruz.

Tanrı’nın ilahi hikmeti ile bu yolda çalışacak olanlara önderlik etmesi için dua ediyoruz.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ