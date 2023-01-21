Rus Ortodoks Kilisesi İle Şam’daki “Masana” Tıp Merkezi Arasındaki İşbirliğini Genişletmek İçin Bir Anlaşma İmzalandı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Rus Ortodoks Kilisesi ile Şam’daki “Masana” Tıp Merkezi arasında çocuklara yönelik yapay uzuvların yerleştirilmesi ve rehabilitasyonu için merkezde işbirliği ve çalışmaları genişletmek için anlaşma imzalandı.

Merkez, Suriye’ye yönelik terör savaşının kalıntıları ve mayınları patlaması sonucu yaralanan çocuklara protez uzuvları üretmesi, psikolojik bakımı ve merkez bünyesinde doktorlar tarafından takibini üstleniyor.

Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi başkanı Metropolitan Anthony, işbirliği anlaşmasının uzatılmasının, şimdiye kadar 300’den fazla çocuğa fayda sağlayan bu merkezin çalışmaları için Rus fonunun devamı anlamına geldiğini açıkladı.

Merkezin müdürü Dr. Hassan Nasrullah ise merkezin çalışmalarına destek veren herkese teşekkür ederek, tamamen burada tedavi ve rehabilitasyon gören çocukların yüzlerini güldürdüğünü belirtti.

Nasrullah ayrıca, merkezin çocukların sağlık ve psikolojik bakımı ve ilgi açısından çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletildiğini, başta müzik olmak üzere sanatla terapi bölümünün açılması da dahil olduğunu belirtti.

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