36 yıl sonra köyüne dönen Süryani rahibenin zeytin fidanlarını kırdılar

Almanya’dan 36 yıl sonra Midyat’taki köyüne dönem rahibe Hatune Doğan’ın üç yıl önce diktiği zeytin fidanları kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

Mardin’in Midyat ilçesinden 1985’te ailesiyle göç ettiği Almanya’dan geçen yıl dönüş yapan rahibe Hatune Doğan’ın, bahçesine diktiği 15 zeytin fidanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Gittiği yurt dışında haberi öğrenen Doğan, “Fidanlar onlara ne yaptı” dedi.

Midyat ilçesinin kırsal İzbırak Mahallesi’nden, 1985’te 15 yaşındayken ailesiyle beraber Almanya’ya göç eden Süryani Rahibe Hatune Doğan, geçen yıl kesin dönüş yapıp tarımla uğraşmaya başladı.

Babasının eski evini onaran ve restorasyonunu yapan Doğan, bahçesine de zeytin fidanları dikti. Bugüne kadar 22 kitap yazan Doğan, Türkçe, Kürtçe, Süryanice, Almancanın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Arapça, Latince ve bazı Afrika dillerini de biliyor. Rahibe Doğan, bir ay önce dini çalışmaları için Afrika’ya gitti.

KOMŞUSU BİLDİRDİ

Doğan’ın bahçesine diktiği 15 zeytin fidanı, geçen hafta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Fidanların kırılmış olduğunu gören komşusu, durumu hala dışında olan Hatune Doğan’a bildirdi.

‘FİDANLAR ONLARA NE YAPTI?’

DHA’nın aktardığına göre; olayı duyunca çok üzüldüğünü belirten Hatune Doğan, şunları söyledi:

“Ben İzbıraklıyım. Biz dönüş yapıyoruz vatanımıza. Vatanımızı çok seviyoruz. Ev yaptık. Üç sene önce zeytin fidanı koymuştum bahçede. Geçen hafta maalesef bu fidanları kırmışlar, bozmuşlar. Niye o fidanları kırdılar? Fidanlar onlara ne yaptı? Üç senelik zeytin fidanları. Yani yazıklar olsun bunu yapanlara ve bu tabii şeytan işidir, insan işi değildir. Keşke bu olmasaydı.

Biz dönmek istiyoruz ve dönüyoruz. Devletin koruması bize lazım ve istiyoruz. Teşekkürler. İnşallah barış olacak tüm dünyada ve Türkiye’de de. Selam istiyoruz, barış istiyoruz.”

https://www.avlaremoz.com/2023/01/21/36-yil-sonra-koyune-donen-suryani-rahibenin-zeytin-fidanlarini-kirdilar/