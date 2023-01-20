Liderler Hrant Dink’i unuttu

19 Ocak 2007’de bir suikasta kurban giden gazeteci ve yazar Hrant Dink için 16. ölüm yıldönümünde HDP ve sol partiler dışında siyasi parti liderleri anma mesajı yayımlamadı. Ölüm yıldönümlerinde pek çok isim için mesaj yayımlayan Altılı Masa liderleri içinde sadece Kılıçdaroğlu, Dink’i Instagram hesabından paylaştığı bir story’de andı.

Gazeteci Dink, 19 Ocak 2007’de yayın yönetmenliğini yaptığı AGOS gazetesinin Şişli’deki eski binasının önünde suikasta kurban gitmişti. Aylar boyunca sistematik olarak hedef gösterildikten sonra katledilen Dink, her yıl 19 Ocak’ta öldürüldüğü AGOS gazetesinin önünde anılıyor.

CANLI AKIŞ | Hrant Dink, öldürülmesinin 16. yıldönümünde Sebat Apartmanı önünde anılıyor. 📸@gencliberal_ pic.twitter.com/y5fEdRfYNw — serbestiyet (@serbestiyetweb) January 19, 2023

CANLI AKIŞ | Agos Gazetesi’nin kurucu genel yayın yönetmeni Hrant Dink, 16 yıl önce öldürüldüğü yerde, öldürüldüğü saatte anılıyor. 📹@gencliberal_ pic.twitter.com/CvN4CcIdZL — serbestiyet (@serbestiyetweb) January 19, 2023

Hrant Dink için bu yıl da HDP ve diğer sol partilerin liderleri anma mesajları yayımladı.

Altılı Masa’daki beş lider; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Dink’i anmayı unuttu.

Altılı Masa’dan sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Instagram hesabı üzerinden bir story paylaşarak Hrant Dink’i andı. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir paylaşım yapmadı.

Serbestiyet