Holokost’u 29 Ocak’ta çevrimiçi panel ile anıyoruz

Avlaremoz ailesi olarak bu yıl 27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü’nü, 29 Ocak Pazar günü Türkiye saati ile 18.30’da Facebook’tan yapacağımız canlı yayın ile anacağız.

Çevrimiçi panelimizde Holokost’un farklı yönlerinden, mekanlarından ve kişilerinden bahsedeceğiz. Kıymetli panelistlerimizle birlikte Holokost’u hatırlarken, sizlerin değerli katılımıyla da “bir daha asla” diyeceğiz.

Moderatör:

Melike Karaosmanoğlu

Panelistler:

Umut Tümay Arslan – Temsil, Anlatı ve Soykırım

Norayr Olgar – Nazi Karşıtı Bir Direnişçi Olarak Misak Manuşyan

Nesi Altaras – Rodoslu Holokost Kurtulanı Stella Levi ve Rodoslu Yahudilerin Holokostta Yok Edilişi

Tarih: 29 Ocak 2023 Pazar

Saat: 18.30

Yer: https://www.facebook.com/avlaremoz

https://www.avlaremoz.com/2023/01/20/holokostu-29-ocakta-cevrimici-panel-ile-aniyoruz/