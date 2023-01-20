Holokost’u 29 Ocak’ta çevrimiçi panel ile anıyoruz

Avlaremoz ailesi olarak bu yıl 27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü’nü, 29 Ocak Pazar günü Türkiye saati ile 18.30’da Facebook’tan yapacağımız canlı yayın ile anacağız.
Çevrimiçi panelimizde Holokost’un farklı yönlerinden, mekanlarından ve kişilerinden bahsedeceğiz. Kıymetli panelistlerimizle birlikte Holokost’u hatırlarken, sizlerin değerli katılımıyla da “bir daha asla” diyeceğiz.
Moderatör:
Melike Karaosmanoğlu
Panelistler:
Umut Tümay Arslan – Temsil, Anlatı ve Soykırım
Norayr Olgar – Nazi Karşıtı Bir Direnişçi Olarak Misak Manuşyan
Nesi Altaras – Rodoslu Holokost Kurtulanı Stella Levi ve Rodoslu Yahudilerin Holokostta Yok Edilişi
Tarih: 29 Ocak 2023 Pazar
Saat: 18.30
Yer: https://www.facebook.com/avlaremoz
https://www.avlaremoz.com/2023/01/20/holokostu-29-ocakta-cevrimici-panel-ile-aniyoruz/
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