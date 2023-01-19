Yereven ve Tahran kardeş şehir oldu

Resmi ziyaret için İran İslam Cumhuriyeti’nin başkentini Tahran’da bulunan Ermenistan’ın başkenti Yerevan Belediye Başkanı Hrachya Sarkisyan, Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani ile görüştü.

Yerevan Belediye’nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Başkanların görüşmesinden sonra heyetler arasında da bir görüşme yapıldı.

İki başkent arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapan Hrachya Sarkisyan ve Alireza Zakani, ilişkilerin potansiyelinin büyük gelişme ve genişleme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Resmi görüşmeyi, Yerevan ve Tahran’ın kardeş şehirler ilan edilmesine ilişkin anlaşmanın imza töreni izledi.

Yerevan ve Tahran Belediye Başkanları ulaşım, kentsel gelişim, kültür, çevre koruma ve kentsel ekonominin diğer bazı alanlarında işbirliği taahhüt ettiği iki başkent arasındaki çalışma programını da imzaladı.

Davet ve sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür eden Sarkisyan’ın Tahran mevkidaşını karşılıklı ziyaret için Yerevan’a davet ettiği de bildirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/19/Yereven-Tahran-kardeş-şehir/242689