Prenses Diana’nın ünlü mücevheri satıldı… “Sadece o takabilirdi” denen parça Kim Kardashian’ın oldu!

Dünyanın en ünlü ve büyük kraliyet ailesine girişi, geleceğim kralıyla yaptığı mutsuz evlilik, çocukları, hüzünlü gözleri ve genç yaşta trajik şekilde biten hayatı… Dünyanın en ünlü prensesi Diana’yla ilgili her şey, ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Bu merak konularının biri de hüzünlü prensesin taktığı unutulmaz mücevherler.

DÜN DÜZENLENEN AÇIK ARTIRMANIN EN ÖZEL PARÇASI

Dünyanın en büyük müzayede evi Sotheby’s, dün oldukça ilgi çeken bir açık artırma düzenledi. Her yıl yapılan ‘Royal & Noble’ adındaki bu müzayedede oldukça kıymetli parçalara sahip özel kraliyet parçaları, soylulara ait mücevherler ve değerli eşyalar satışa çıkıyor. Bu yıl satışta olan bir parçaysa diğerlerinin önüne geçmişti. ’Attallah Haçı’ olarak adlandırılan bu göz alıcı parça 1987 yılında gürülmüş, sonraysa toplum önünde onu takan kimse olmamıştı.

200 bin dolara satılan bu değerli mücevherin açıklanan açık artırma fiyatının iki katına satıldığı açıklandı. Mücevheri en başta ünlü kılan da, onu ünlenişinden 35 yıl sonra satın alan da çok dikkat çekecek isimlerdi. Fleurée tarzı olarak tarif edilen bu tasarım, 1920’lerde ünlü Garrard kuyumcusu tarafından üretilmişti.

https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/prenses-diananin-unlu-mucevheri-satildi-sadece-o-takabilirdi-denen-parca-kim-kardashianin-oldu-42206233