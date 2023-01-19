KUDÜS TÜRKİYE BAŞKONSOLOSLUĞU’NA RESMİ ZİYARET

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, Kudüs’te bulunma fırsatını değerlendirerek 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 16.00’da Kudüs Türkiye Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer’e resmi bir ziyarette bulundu.

Sayın başkonsolosun resmi konutunda gerçekleşen görüşmede Patrik vekili Kd. Peder Krikor Damadyan ve Patrik Hazretleri’nin yardımcısı Peder Şirvan Mürzyan’ın yanı sıra Başkonsolos Yardımcısı Sn Emre Yılmaz da hazır bulundu.

Patrik Hazretleri’ni karşılayan Başkonsolos Sn Demirer, Ermeni Patriği’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ruhani Önderimiz öncelikle gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerini ileterek, hem Kudüs Ermeni Patrikliği’ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek, hem de Kutsal Doğuş Yortusu kutlamalarına katılmak amacıyla Kudüs’te bulunmakta olduğunu dile getirdi.

Patrik Hazretleri, sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşme sırasında başkonsolosluk özel defterini de imzaladı ve bu ziyaretin anısına Ani Şehri’nin kutsal resimleri hakkında bilgiler içeren Vedat Akçayöz tarafından kaleme alınan ve Haycar tarafından yayınlanan kitabı sayın Başkonsolos’a hediye etti.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad