Hrant Dink Malatya’da doğduğu evin önünde anıldı

Artı Gerçek – İstanbul’da 19 0cak 2007 tarihinde katledilen Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, Malatya’nın Çavuşoğlu mahallesinde doğduğu evin önünde anıldı. Anmaya, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Emek Partisi (EMEP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), SOL Parti, İnsan Hakları Derneği (İHD) Malatya Şubesi, Kamu Emekçiler Sendikası (KESK) Malatya Şubeler Platformu, İHD, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ve Malatya Demokrasi Platformu üyeleri katıldı.

‘DİNK’İN FAİLLERİ AÇIĞA ÇIKARILMADI’

Saygı duruşuyla başlayan anmada “Hrant Dink’i unutmadık, unutturmayacağız” yazılı pankart açıldı. Pankart ardında açıklama yapan PSAKD Ören Şube Başkanı Mazlum Köse, sözlerine Dink’i anarak başladı. Hrant Dink’in söylemlerinden, kimliğinden ve sisteme karşı duruşundan dolayı sistem tarafından tehdit edildiğini belirten Köse, tehditlerin önüne geçilmediği için katledildiğini söyledi.

Dink’in Türkiye’nin demokratikleşmesi gerektiğini savunan biri olduğunu söyleyen Köse, “Dink’in öldürülmesinin üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen sorumlular halen ortaya çıkarılmamıştır. Sorumluların korunmasının nedeni bu konuda bağımsız, kapsamlı ve etkili soruşturmanın yürütülmemesi, uygulanan cezasızlık politikasıdır. İnsan hakları savunucusu olarak cezasızlığa hayır diyoruz” diye konuştu.

HAKİKAT KOMİSYONU ÇAĞRISI

Türkiye’nin geçmişle yüzleşerek Hakikat Komisyonu kurması çağrısında bulunan Köse, “İnanıyoruz ki Hrant Dink başta olmak üzere binlerce faili meçhul cinayet bu komisyonun kurulmasıyla açığa çıkacaktır. Ancak siyasi iktidarın hakikat komisyonu kurmaya ne niyeti, ne de cesareti bulunmamaktadır. İnsan hakları savunucuları olarak ülkemizde gerçek bir geçmişle yüzleşme sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu. (MA)

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